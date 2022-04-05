Расстреливали всех, кто хотел эвакуироваться. Комаров показал новое видео со зверствами российских оккупантов

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Комаров рассказал, как российские оккупанты убивали жителей населенных пунктов Киевской области, пытавшихся эвакуироваться. Транспорт с людьми расстреливали в упор.

После этого враг заминировал автомобили с телами погибших. Соответствующее видео Комаров опубликовал в YouTube (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Журналист рассказал, что вдоль трассы на обочинах стоят расстрелянные машины. На каждом транспортном средстве видны следы от пуль на лобовом стекле и дверях.

"Буквально на отрезке 200 метров три расстрелянные машины. Здесь просто стояли войска русские и всех, кто шел по трассе, расстреливали мирных", – говорит Комаров.

Видео дня

Напомним, ранее Комаров показал кадры из освобожденного города Буча в Киевской области. Он снял командный пункт российской армии, дома людей, в которых базировались оккупанты и улицу, на которой валяются вещи мирных жителей.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Дмитрий Комаров раскритиковал непрофессиональную работу иностранных журналистов, во время войны в Украине работающих в местах боевых действий.

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