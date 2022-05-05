'Раненые умирают в страшных муках': замкомандира полка 'Азов' призвал спасти людей. Видео

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь призвал украинские власти и мировое сообщество эвакуировать гражданских из "Азовстали". Также защитники города умоляют спасти раненых побратимов.

Сотни раненых воинов на территории "Азовстали" испытывают страшные мучения от тяжелых ран и отсутствия помощи, многие умирают. Обращение "Калины" появилось в сети.

Защитник Мариуполя подчеркнул: уже идут третьи сутки с тех пор, как на "Азовсталь" удалось прорваться российским оккупантам, а украинские воины вступили с ними в тяжелые кровопролитные бои.

"Защитники города уже 71 день дерутся один на один с превосходящими силами противника. Но, черт возьми, проявляют такую выдержку и героизм, что страна должна знать, что значит быть верным родине", - сказал "Калина".

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Он отметил, что враг снова нарушил обещания по поводу перемирия и не дал возможности эвакуировать гражданских лиц, которые продолжают скрываться от обстрелов в подземельях завода.

"Призываем мировое сообщество эвакуировать гражданских и лично обращаюсь к Верховному Главнокомандующему с просьбой позаботиться о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения. Дайте возможность забрать тела воинов, чтобы украинцы смогли попрощаться со своими героями. Отреагируйте должным образом на критическую ситуацию, в которой противник не соблюдает никаких этических норм, конвенций или законов, уничтожая людей на виду у всего мира, руководствуясь вседозволенностью и безнаказанностью!" - отметил замкомандира полка "Азов".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 4 мая стало известно о том, что российским оккупантам в ходе массированного штурма удалось прорваться на территорию последнего украинского форпоста в Мариуполе – комбинат "Азовсталь".

Однако украинским воинам удалось дать врагу достойный отпор - и оттеснить оккупантов из территории завода.

Несмотря на это, на "Азовстали" до сих пор остаются сотни раненых защитников и мирные жители Мариуполя. Они погибают как вследствие отсутствия медицинской помощи и лекарств, так и от непрерывных авиационных и артиллерийских ударов России по заводу.

Именно их и просят спасти защитники города, которые заявляют, что не сложат оружие и не сдадутся на милость врага, а продолжат сохранять верность Украине до конца.