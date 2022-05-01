Ракеты России попали в склады агропредприятий в Днепропетровской области. Фото

Российские оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области. Вражеские ракеты попали в одно из агропредприятий региона.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

"У нас "прилет" в Синельниковском районе. Ракета попала в склады агропредприятий. Один пустой, другой с зерном. Орки с болезненным упрямством "демилитаризируют" наши склады", – сказано в сообщении.

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Отметим, сегодня на Днепропетровской областью сбили российский беспилотник. Кроме того, взрывы были слышны и в Одессе – там военные ВСУ также уничтожили разведчика оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины ликвидировали командира роты глубинной разведки российской армии. Он воевал в Украине в составе 36 отдельной мотострелковой бригады.