Ракета попала в здание, когда там рожала женщина: в сети показали видео разрушенной оккупантами больницы на Николаевщине

Российские оккупанты совершили ракетный удар по больнице в городе Баштанка Николаевской области. В тот момент в медучреждении принимали роды и проводили операцию.

В результате атаки больница получила существенные разрушения. Об этом говорится в сюжете Sky News (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам главврача больницы Аллы Барсегян, на медучреждении на белом полотне нанесли красный крест с надеждой, что хотя бы это остановит оккупантов от бомбардировки больницы.

"Это красный крест очень хорошо видно со всех дронов, со всех самолетов. Мы думали, что это хоть как-то нас спасет, но оказывается, что ничего святого в этой войне нет", – говорит врач.

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В результате ракетного удара часть стен больницы разрушены, а большинство окон вылетели от ударной волны. Примечательно, что в момент атаки там принимали роды у женщины, а также проводили операцию.

Ранее сообщалось, что войска РФ 19 апреля разбомбили больницу в городе Баштанка Николаевской области. В результате удара было разрушено несколько отделений, получили ранения люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области из-за постоянных обстрелов российских фашистов не осталось ни одного уцелевшего медицинского учреждения. С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты прицельно обстреляли каждую больницу в регионе.