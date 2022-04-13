Почитал мнение экспертов по поводу боевого пуска "Нептунов" по крейсеру "москва". Долго смиявсь за эксперную экспертность.

Ракетный комплекс производится предприятиями Державний концерн "Укроборонпром" , ракеты производятся совместно с украинским частным ОПК. Первый дивизион был поставлен в мои любимые Збройні Сили в январе 2022. Позже, чем мечталось, но раньше, чем началась вторая кампания.

Сегодня стреляли сразу двумя ракетами, не экономя, шоб преодолеть противодействие, в том числе, и российского АК-630. 630-й - це шестиствольная скорострельная пушка, которая должна сбивать подлетающие ракеты. Сегодня пушка про*бала, поэтому долетели и долбанули обе наших девочки.

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Результат вам известен.

Это не первый боевой пуск "Нептуна". На одном из предыдущих, в феврале, россияне перехватывали нашу ракету, и так усердно, что в процессе еще и сбили свою же "сушку". Мелочь - а приятно.

Я хочу поблагодарить рабочих, инженеров, конструкторов этих комплексов. Стреляли ЗСУ, но комплекс сделали вы. Нарисуйте себе белый силуэт кораблика на стене сборочного цеха.

И - спасибо вам.