Работают все службы: во Львове идет ликвидация последствий ракетных ударов

После утренней ракетной атаки на Львов городские службы продолжают ликвидировать последствия обстрелов. В то же время в городе обеспечивается прием вынужденно перемещенных украинцев.

Также во время воздушной тревоги оперативно среагировали львовские железнодорожники, которые обеспечили прибывающим в город людям доступ к укрытиям. Об этом в эфире телеканала "Эспресо" рассказал депутат Львовского городского совета Андриан Гутник (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, во время угрозы ракетного удара поезда, которые следовали во Львов, задержали на въезде до отбоя тревоги. На самом вокзале людей разместили в безопасных укрытиях, а высадку и посадку пассажиров возобновили только после отбоя тревоги.

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"Как следствие, на железной дороге никто не пострадал. Сейчас ситуация контролируемая, возобновляется движение поездов. Что касается работы городского совета. Ее основная задача – обеспечение бесперебойной работы коммунальных служб и прием вынужденно перемещенных украинцев, прибывающих во Львов", – рассказал Гутник.

Гутник подчеркнул, что это были управляемые ракеты, направленные в Ивано-Франковскую область, но в последний момент изменили направление в сторону Львова.

Также он добавил, что все необходимые в военное время полномочия переданы исполнительному комитету под председательством городского головы. В то же время заседания сессий горсовета пока не проходят. Гутник подчеркнул, что большинство депутатов занимаются волонтерской деятельностью, собирают гуманитарную помощь или защищают Украину на фронте.

Напомним: утром 18 апреля российские оккупанты нанесли четыре прицельных ракетных удара по Львову. Пострадала гражданская инфраструктура.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 16 апреля местные жители услышали несколько взрывов, испугавших горожан. Однако атаку врага успешно отразили украинские защитники. Взрывы, которые услышали львовяне, были работой систем противовоздушной обороны.

Позже стало известно, что одна из ракет, которыми российские оккупанты ударили по Львову утром 18 апреля, попала в гражданский объект города – шиномонтаж. В результате преступных действий россиян повреждены или уничтожены около 40 автомобилей.