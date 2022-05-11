Работаем в режиме 24/7, – в ОП рассказали об восстановлении городов после разрушений оккупантами
Кабинет министров в апреле выделил на преодоление последствий разрушения от российской агрессии 1,4 миллиарда гривен для 5 областей – Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал об восстановлении городов после разрушений.
Он сообщил также, что в настоящее время проводятся работы по жизнеобеспечиванию более тысячи населенных пунктов, пострадавших от ракетных ударов или вражеского вторжения.
"Сейчас мы расчищаем города. Многое делается. В первую очередь это расчистка и разминирование, и потом уже заходят коммунальные службы, дорожники и другие. Это и газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение возобновляется в этих городах. Возводятся временные переправы вместо разрушенных мостов, проводятся дорожные работы", – рассказал Тимошенко
В частности, в Николаеве в ближайшие дни должно быть восстановлено водоснабжение, забор воды в систему уже начался.
"Кабмин выделил средства, чтобы переподключить, сделать другую систему водоснабжения в Николаеве. И как мне докладывал руководитель ВГА, уже начинается забор воды в систему, а параллельно делается новая система из скважины", – отметил заместитель руководителя ОП.
По словам Тимошенко, в ближайшие дни в Николаеве в кранах должна появиться вода. Сейчас ее подвозят из других регионов.
Чтобы восстановление разрушенных населенных пунктов Украины произошло как можно скорее, соответствующие службы работают в режиме 24/7, отметил Тимошенко.