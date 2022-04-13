Пытались спасти раненых защитников из Мариуполя и погибли: что известно об экипаже Ми-8

Сразу трое членов экипажа вертолета Ми-8 погибли, пытаясь спасти раненых защитников Мариуполя. Юрий Тимусь и Иван Ваховский были родом из Львовской области, а Денис Бадика – с Винничины.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

31 марта экипаж вертолета Ми-8 пытался эвакуировать из окруженного Мариуполя Донецкой области тяжелораненых защитников города. Однако уже когда раненых погрузили и вертолет поднялся, его сбили российские оккупанты.

Среди погибших – три члена экипажа: 34-летний пилот, майор Юрий Тимусь, 24-летний летчик-штурман, лейтенант Денис Бадика и 26-летний бортмеханик, старший лейтенант Иван Ваховский.

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У Юрия Тимуся осталась семья – супруга Ольга и трое детей. Два мальчика Даниил (5 лет) и Миша (9 лет), а младшая дочь родилась этой зимой.

"Он боролся до конца, хотел всех спасти, но, к большому сожалению, погиб сам. Нет слов описать всю боль и отчаяние от нашей утраты!!! Мы потеряли любящего, хорошего, милого, доброго, мужественного, верного самого лучшего в мире мужа и папу двух сыночков и нашей маленькой дочки. Ты наш Герой, наш Защитник!!! Это великая утрата для Украины как профессионала своего дела!!!" – написала на своей страничке в Facebook его жена Ольга.

Юрий родом из Львовской области. Он вырос и жил в небольшом селе Детковцы недалеко от города Броды. Тут женился, тут же родились и его дети.

Как рассказала знакомая семьи, раньше Юрий участвовал в миротворческой миссии в Африке. "Когда вернулся, семья смогла построить дом. Он был очень хорошим отцом для своих сыновей. Я помню, что когда он был не на службе, то обязательно приходил за ними в садик. Воспитатели всегда могли к нему обратиться. Если нужно было помочь что-то привезти, помочь с ремонтом, то, несмотря на свою занятость, он откликался", – говорит знакомая.

Юрий так же выполнял задачи во время ООС на Донбассе.

Иван Ваховский родом из города Броды Львовской области, ему было всего 26 лет. Он, так же как и Юрий, участвовал в миротворческой миссии в Африке, вернулся оттуда буквально год назад.

"Он был очень веселый, приветливый и очень одаренный молодой человек. Иван играл на гитаре, пел, рисовал. Сам он из многодетной семьи, у них четверо детей", – рассказала мама его друга Любовь.

Иван очень любил делать друзьям сюрпризы. Любовь вспоминает, что ее собственный сын женился, когда в Украине был строгий карантин, даже прийти в ЗАГС нельзя было, все было закрыто.

"Тогда мы пригласили сотрудника ЗАГСа, чтобы дети расписались. А Иван устроил сюрприз – включил видео, стал звучать вальс Мендельсона. Все это было очень неожиданно и приятно для нас всех".

У Ивана была девушка Ярына, они собирались пожениться. Парень уже купил дом, машину, хотел завести семью.

"Мой мальчик, мой ангел, сердце, которое любило всех… Он мечтал поехать к океану и делать доски для серфинга. Был невероятным сыном. Как тяжело писать был. Я жду, что откроются двери и в дом зайдет мой улыбающийся Иван", – написала его мама Галина.

Его девушка тоже писала, что Иван мечтал об океане.

"Иван любил океан, он мечтал увидеть огромную акулу в океане. Знай, любимый, когда-нибудь я буду там за нас двоих… Москали, будьте прокляты с***, вы забрали у меня все, что мне было нужно и вас будут ненавидеть я, мои родные, друзья, все мои наследники, мы будем проклинать вас веками", – написала Ярына.

Еще одному члену экипажа Денису Бадике было всего 24 года, он родом из Винницы.