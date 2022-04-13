Пытались спасти раненых защитников из Мариуполя и погибли: что известно об экипаже Ми-8
Сразу трое членов экипажа вертолета Ми-8 погибли, пытаясь спасти раненых защитников Мариуполя. Юрий Тимусь и Иван Ваховский были родом из Львовской области, а Денис Бадика – с Винничины.
Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.Россияне сбили наш Ми-8
31 марта экипаж вертолета Ми-8 пытался эвакуировать из окруженного Мариуполя Донецкой области тяжелораненых защитников города. Однако уже когда раненых погрузили и вертолет поднялся, его сбили российские оккупанты.
Среди погибших – три члена экипажа: 34-летний пилот, майор Юрий Тимусь, 24-летний летчик-штурман, лейтенант Денис Бадика и 26-летний бортмеханик, старший лейтенант Иван Ваховский.
У Юрия Тимуся осталась семья – супруга Ольга и трое детей. Два мальчика Даниил (5 лет) и Миша (9 лет), а младшая дочь родилась этой зимой.
"Он боролся до конца, хотел всех спасти, но, к большому сожалению, погиб сам. Нет слов описать всю боль и отчаяние от нашей утраты!!! Мы потеряли любящего, хорошего, милого, доброго, мужественного, верного самого лучшего в мире мужа и папу двух сыночков и нашей маленькой дочки. Ты наш Герой, наш Защитник!!! Это великая утрата для Украины как профессионала своего дела!!!" – написала на своей страничке в Facebook его жена Ольга.
Юрий родом из Львовской области. Он вырос и жил в небольшом селе Детковцы недалеко от города Броды. Тут женился, тут же родились и его дети.
Как рассказала знакомая семьи, раньше Юрий участвовал в миротворческой миссии в Африке. "Когда вернулся, семья смогла построить дом. Он был очень хорошим отцом для своих сыновей. Я помню, что когда он был не на службе, то обязательно приходил за ними в садик. Воспитатели всегда могли к нему обратиться. Если нужно было помочь что-то привезти, помочь с ремонтом, то, несмотря на свою занятость, он откликался", – говорит знакомая.
Юрий так же выполнял задачи во время ООС на Донбассе.Мечтал увидеть океан
Иван Ваховский родом из города Броды Львовской области, ему было всего 26 лет. Он, так же как и Юрий, участвовал в миротворческой миссии в Африке, вернулся оттуда буквально год назад.
"Он был очень веселый, приветливый и очень одаренный молодой человек. Иван играл на гитаре, пел, рисовал. Сам он из многодетной семьи, у них четверо детей", – рассказала мама его друга Любовь.
Иван очень любил делать друзьям сюрпризы. Любовь вспоминает, что ее собственный сын женился, когда в Украине был строгий карантин, даже прийти в ЗАГС нельзя было, все было закрыто.
"Тогда мы пригласили сотрудника ЗАГСа, чтобы дети расписались. А Иван устроил сюрприз – включил видео, стал звучать вальс Мендельсона. Все это было очень неожиданно и приятно для нас всех".
У Ивана была девушка Ярына, они собирались пожениться. Парень уже купил дом, машину, хотел завести семью.
"Мой мальчик, мой ангел, сердце, которое любило всех… Он мечтал поехать к океану и делать доски для серфинга. Был невероятным сыном. Как тяжело писать был. Я жду, что откроются двери и в дом зайдет мой улыбающийся Иван", – написала его мама Галина.
Его девушка тоже писала, что Иван мечтал об океане.
"Иван любил океан, он мечтал увидеть огромную акулу в океане. Знай, любимый, когда-нибудь я буду там за нас двоих… Москали, будьте прокляты с***, вы забрали у меня все, что мне было нужно и вас будут ненавидеть я, мои родные, друзья, все мои наследники, мы будем проклинать вас веками", – написала Ярына.
Еще одному члену экипажа Денису Бадике было всего 24 года, он родом из Винницы.