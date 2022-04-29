Пытали и убили выстрелом в голову: оккупанты расправились с жителем Черниговщины, который помогал ВСУ

На Черниговщине сообщили о гибели Юрия Мустипана, который во время активной бомбардировки региона российскими военными помогал бойцам ВСУ. Перед смертью мужчину пытали и избивали.

Об этом рассказал основатель центра спортивной подготовки "Вовкулака" Андрей Кудабеков. По его словам, Юрия убили выстрелом в голову.

Известно, что Мустипан с первых дней наступления кремлевских войск стал помогать украинской армии. Он неоднократно передавал ЗСУ координаты позиций противника и артиллерийских батарей в районе села Тереховка на Черниговщине.

27 марта Юрия обнаружили и захватили в плен российские оккупанты. Несколько суток мужчину пытали и избивали, после чего убили выстрелом в голову. 31 марта место его захоронения нашли возле озера в районе его родного села.

"Сколько их, ещё неизвестных героев, благодаря которым выстоял Чернигов и устоял Киев?!", – пишет на своей странице Кудабеков.

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