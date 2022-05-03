Пытали, а после застрелили: на Николаевщине обнаружили могилу с убитыми оккупантами местными жителями. Фото

В Николаевской области правоохранители обнаружили могилу с телами местных жителей, которых убили российские оккупанты. Установлено, что перед смертью рашисты пытали украинцев.

По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Во время проведения следственных действий на территории села Новофонтанка Баштанского района в общей могиле обнаружены тела двух местных жителей со следами огнестрельных ранений и пыток. По информации правоохранителей, у одного из мужчин были связаны ноги, а возле могилы найдены следы нахождения российских военных, в том числе фрагменты типичного пакета сухпайка РФ. Точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

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Также в прокуратуре напомнили, что военные преступления России можно фиксировать и присылать на электронную платформу: https://warcrimes.gov.ua.

Напомним, в Киевской области спустя месяц после деоккупации региона продолжают находить следы зверств российских захватчиков. В селе Калиновка Макаровской территориальной общины были обнаружены захоронения замученных мирных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении 10 военнослужащим армии страны-агрессора. Они могут быть причастны к пыткам мирных жителей в Буче Киевской области.