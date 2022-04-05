ПВО Украины сбила четыре ракеты, которые оккупанты запустили из Беларуси: целились на запад страны

Ночью во вторник, 5 апреля, украинская система противовоздушной обороны уничтожила четыре вражеские крылатые ракеты. Противник запускал их с территории Беларуси и целился в направлении наших западных регионов.

В то же время защитники ликвидировали и беспилотники-наводчики оккупантов. Об этом сообщает в Facebook командование Воздушных сил ВСУ.

Известно, что ракетные удары совершали российские истребители Су-35. И предполагают, что целями врага должны были стать объекты гражданской инфраструктуры в нескольких западных областях.

"Средствами противовоздушной обороны уничтожены три крылатые ракеты, четвертая была повреждена, что не позволило ей точно попасть в цель", – уточнили в командовании ВС ВСУ.

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Отмечается, что наведение ракет противником и ведение разведки по результатам удара осуществлялось двумя вражескими БПЛА оперативно-тактического уровня. Их также успешно уничтожили подразделения зенитно-ракетных войск украинского воздушного командования "Запад".

Добавим: в ночь на 5 апреля украинские силы ПВО сбили две вражеские воздушные цели на Ривненщине. Также в небе над Днепропетровщиной были уничтожены две ракеты российских оккупантов. Там обломки упали в одном из сел, возник небольшой пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 апреля ПВО Украины ликвидировала вражескую цель в небе над Волынью. Ее обломки упали на здание в Маневицкой территориальной общине.

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