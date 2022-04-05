Путину придется "найти" заговорщиков, а затем заключить мир, – Арестович

Потерпев поражение в Украине, диктатору Владимиру Путину придется искать врагов внутри России и "наказать" их. Только так он сможет выглядеть победителем в глазах простых россиян.

Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным, опубликованном на YouTube. По его словам, Путин хочет сохранить "имидж победителя" и будет искать способ, как это сделать.

"Кого-то назначат предателем. Путину, чтобы выйти победителем, нужно если не в Украине победить, то победить во внутреннем заговоре, который "был в России". И вот надо найти "заговорщиков", срезать им головы, а затем "мудро заключить мир, который спасет Европу", – сказал Арестович.

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Он считает, что Путин может назначить виновными нескольких генералов в армии и ФСБ, заявив, что они "хотели расшатать ситуацию в России и подставить ее перед всем миром". В частности, среди таких "предателей" могут оказаться министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арестович выразил уверенность, что Путин не решится применить ядерное оружие. Он считает, что такой шаг будет равнозначен ликвидации российского диктатора.

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