Путин заявил, что война России с Украиной была неизбежной, и назвал ее главную цель. Видео

Во время встречи с самоназванным правителем Беларуси Александром Лукашенко на космодроме "Восточный" президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о целях своей "спецоперации" в Украине. Оказывается, российские оккупанты убивают и пытают мирных жителей Украины, чтобы "остановить геноцид Донбасса, который нельзя больше было терпеть" и искоренить "неонацизм" в Украине.

Также российский диктатор заявил, что "цели будут достигнуты". Заявление Путина ретранслируют российские пропагандисты.

Президент страны-агрессора, вероломно вторгшейся в Украину и устроившей геноцид украинцев, заявил, что так Россия... "останавливает геноцид" и "решает проблемы Донбасса".

"Я прямо назвал цели. Цель главная – помощь людям на Донбассе, народным республикам Донбасса, которые мы признали. Вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса. Публично заявили! Дальше терпеть этот геноцид, продолжавшийся 8 лет, было просто невозможно", - сказал военный преступник Путин.

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По его словам, некие неназванные силы вдруг начали превращать Украину в "антироссийский плацдарм". Ни оккупация Крыма и части Донбасса Россией в 2014-м, ни 8 лет подлой войны против Украины, ни открытое вторжение 24 февраля 2022 года и уничтожение мирных украинских городов и сел, конечно же, по версии Путина тут ни при чем.

Нездоровый правитель Кремля снова начал рассказывать, что "России не оставили выбора" и что Украина намеревалась захватить "великую и могучую".

"Украину начали превращать в плацдарм антироссийский, начали выращивать там имевшиеся давно ростки национализма и неонацизма. И столкновение с этими силами было неизбежно. Они только выбирали время для атаки. А последующие события показали, насколько глубоко это все там проросло. Этот неонацизм стал фактом жизни большой и близкой нам страны. Это было неизбежно, вопрос было только во времени. Очевидно, что другого выбора у нас не было, это правильный шаг. И то, что цели будут достигнуты, нет никаких сомнений", - сказал Путин.

Напомним, ради достижения постоянно меняющихся "целей спецоперации" Россия в Украине уже обратила в прах 19,6 тыс. своих военных. Значительная часть из них - срочники.

Огромные потери несет российская оккупационная армия и в технике. А экономика РФ оказалась на грани распада из-за жестких санкций, наложенных странами цивилизованного мира на государство-агрессор.