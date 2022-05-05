Путин усиливает ядерный шантаж Запада: что придумали в Кремле на этот раз – Der Spiegel

В мире растут опасения по поводу применения президентом России Владимиром Путиным ядерного оружия как крайнего аргумента в войне против Украины. В частности, на данном этапе РФ хочет запугать страны Запада, проводя опасные учения прямо у границ Евросоюза. Так, в российском полуэксклаве Калининградской области были проведены испытания "электронного запуска" баллистических ракет.

Армия РФ имитировала атаку ракетами типа "Искандер", которые способны нести ядерные боеголовки, а также способы отражения подобных атак со стороны предполагаемого врага. В учениях приняли участие сотни российских военнослужащих, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Поскольку Калининградская область находится между двумя странами членами одновременно и ЕС, и НАТО – Польшей и Литвой – эксперты уверены, что место проведения учений выбрано не случайно.

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Более того, уже несколько недель на российском пропагандистском телевидении раскручивается тезис использования ядерного оружия как необходимой меры, российскую общественность пытаются приучить к этой мысли.

Путин заявлял о готовности применить тактическое ядерное оружие еще вначале вторжения в Украину. Тогда он даже объявлял о приведении ядерных войск страны в повышенную боевую готовность. Он также предупреждал о "быстром возмездии", если Запад станет напрямую участвовать в войне на стороне Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в настоящий момент Путин проигрывает войну против Украины. По этой причине единственный способ изменить ситуацию – ядерный шантаж и запугивание всего мира, заявил ранее военный эксперт Олег Жданов. По его словам, полное поражение на поле боя стало бы для кремлевского диктатора оскорбительным. Поэтому он пытается "поднять" себя, втягивая в войну НАТО.

Экс-посол Великобритании в России Тони Брентон ранее отмечал, что если президент РФ не добьется своих военных целей на Донбассе, нельзя исключать, что он применит ядерное оружие. Успехи армии РФ необходимы лидеру страны как дополнительные "козыри" на переговорах.