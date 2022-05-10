Путин сменил ответственных за планирование войны: на первый план вышло ГРУ

Президент России Владимир Путин лишил ФСБ роли основного шпионского агентства в войне против Украины и передал эту ответственность милитаризованному подразделению военной разведки ГРУ. Возглавил процесс генерал-лейтенант Владимир Алексеев – первый заместитель главы Главного разведывательного управления.

Об этом говорится в материале Центра анализа европейской политики (Center for European Policy Analysis, или CEPA). Авторы утверждают, что Путин не может простить Федеральную службу безопасности провальную подготовку к войне в Украине.

"Публичный сигнал о переходе поступил на прошлой неделе, когда прокремлевский телеканал "Царьград" показал сюжет "Генералы победы: кто руководит российской спецоперацией?". В сюжете предполагалось, что эти люди обеспечат окончательное достижение российскими военными в Украине своих целей", – пишет CEPA.

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Среди названных в сюжете имен, генерал-полковника Владимира Алексеева впервые назвали высшим генералом разведки по Украине.

"Эта новость ознаменовала значительный сдвиг. До этого времени за Украину отвечала Пятая служба ФСБ – отдел, который перед вторжением предоставлял Путину разведывательные данные по Украине. Но катастрофическое начало войны, омраченное предупредительным обнародованием западными разведками очень тайных российских планов до их реализации, а также полное отсутствие народных восстаний в русскоязычных регионах Украины, обещанные Путину, бросил темную тень на отдел. Его начальника, генерала ФСБ Сергея Беседу, сначала даже арестовали", – объясняют в CEPA.

Что касается Алексеева, то ему дают характеристику жестокого и самоуверенного, вплоть до безрассудства, человека. Свою карьеру он начинал в спецназе, а не в разведке. Его работа в ГРУ заключалась в управлении 14-м управлением – по сути, спецназом ГРУ – военизированным подразделением агентства. Также он участвовал в военных действиях в Сирии и на Донбассе.

Отмечается, что Алексеев причастен к нескольким серьезным атакам Путина на Запад в течение последнего десятилетия. В частности, Великобритания и ЕС обвиняют его в курировании атаки с использованием химического оружия в Солсбери в 2018 году. Также он попал под санкции США за прямое кибервмешательство в выборы в США в 2016 году.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в начале марта, из-за ложных разведывательных данных о ситуации в Украине Путин начал преследовать сотрудников российской ФСБ.

В частности, руководитель Пятой службы ФСБ, генерал-полковник Сергей Беседа, был арестован и содержался в СИЗО Лефортово в Москве. По информации СМИ, он был одним из тех, кто отвечал за политическую разведку в Украине перед вторжением.