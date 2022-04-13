'Путин решил покончить с собственной армией': Арестович заявил, что в Кремле намерены продолжать войну

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что президент РФ Путин решил до конца отправлять свои армию на убой в Украину, чтобы избавиться таким образом от военной партии России. Это означает, что глава страны-агрессора опасается потерять рейтинг и разделить его с кем-то из российских военачальников.

При этом Путин хорошо осведомлен об огромных потерях российских оккупантов на войне в Украине. Об этом Арестович рассказал в интервью на YouTube-канале "Фейгин Live".

По словам Арестовича, Путин в мельчайших подробностях понимает, как проходит война РФ против Украины. В частности, он знает о соотношении сил, а также о согласии западных партнеров Украины поставлять тяжелое вооружение.

Также он отметил, что имея рейтинг в РФ около 80%, Путин боится, что, сохранив так называемую военную партию, его могут потеснить с занимаемого поста. Поэтому глава страны-агрессора решил избавиться от своей армии.

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"Путин решил покончить с собственной армией. Более того, товарища Дворникова (генерала армии РФ, - ред.) он поставил, судя по всему, для того, чтобы покончить с ней как можно более надежно… А зачем ему покончить с армией? Он решил избавиться от военной партии России. У кого рейтинг больше 80% всегда был? У Путина. А тут ему приносят бумажку, где написано, что еще один субъект, у которого рейтинг тоже 80%. Зачем в России, где есть Владимир Владимирович два субъекта с рейтингом более 80%? Кто-то один из них лишний", – говорит советник главы ОП.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что смерть российского лидера Владимира Путина не выгодна Украине. Она вряд ли закончит войну и может лишь привести к событиям, при которых Запад просто снимет с РФ все санкции.

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