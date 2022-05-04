Путин рассматривает использование химоружия против населения РФ, чтобы обвинить Украину, – Аваков

Страна-агрессор Россия может устроить в сразу в нескольких областях РФ провокацию с использованием химического оружия против своих же граждан. В гибели мирных жителей впоследствии обвинят Украину, одновременно объявив всеобщую мобилизацию.

Об этом заявил бывший глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он опубликовал обращение к россиянам о готовящейся "фсбшной провокации.

"Из достоверных инсайдерских источников – стало известно, что Путин обсуждает проработанные под руководством Патрушева, планы провокаций, в том числе и с использованием химического оружия против мирного населения РФ", – написал Аваков.

Он заявил, что жертвами провокации могут стать жители Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

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"Расчет на то, что жертвы среди мирного населения способны сплотить Россию и оправдать официальное объявление войны и всеобщую мобилизацию", – заявил политик.

В РФ, по словам Авакова, также надеются, что такая провокация подстегнет желание воевать у деморализованных российских оккупантов.

Бывший глава МВД допускает, что провокация состоится до 9 мая, когда в РФ, вероятно, официально объявят о войне против Украины и забудут о своей "специальной военной операции". Впрочем, провокации могут произойти и после этой даты.

Дополнительно, по словам Авакова, Патрушев предлагает Путину рассматривать провокацию с химоружием, как "оправдание для возможности нанести ядерный удар".

Он добавил, что путинские оккупанты "проигрывают войну" и сейчас "цепляются за самые грязные методы и не гнушаются ничем".

"Призыв граждан РФ по мобилизации – это попытка Путина с помощью "пушечного мяса", не считаясь с количеством жертв среди российских военных, добиться успехов на фронте и преломить ситуацию", – убежден Аваков.

Однако он добавляет, что в успех военной авантюры Путина уже не верят даже генералы, которые "все громче заявляют о невозможности достижения целей военной компании в Украине".

"Знайте – ваши жизни Путин готов кинуть в топку войны. Согласны с этим? Или вы уже окончательно роzzияне?.. Впрочем, не важно. Потому что мы, украинцы, – ЛЮДИ – и вести себя будем по-людски, даже если вы приболели рашизмом", – обратился Аваков к гражданам РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины также предупреждали о возможной провокации в приграничных областях РФ. Страна-агрессор может готовить провокацию с распространением холеры.