В последнее время влияние Кадырова усилилось настолько, что уже его, а не Дворникова, стали воспринимать в качестве человека, принимающего решения, реального командующего.

Думаю, Путина это стало сильно нервировать, поэтому он демонстративно дал Кадырову по рукам сегодня. Впервые за всю войну он публично отдал военный приказ, причём не абы какой, а прямо противоречащий обещаниям и требованиям Кадырова.

Интересно, как на это к себе отношение отреагирует "простой пехотинец"? Именно его Путин так ещё никогда не унижал.

Ну и поникший Шойгу, сидящий на краешке стула в сером партикулярном костюмчике второго секретаря обкома - это что-то! Куда же подевался сверкающий орденами, мордатый и осанистый маршал - "потомок и реинкарнация" монгольского Субедея, сжегшего Киев для хана Батыя?

Что-то случилось? Какие-то неприятности на работе, может быть? Проект сорвался? Прямо волшебное преображение!