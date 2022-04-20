Путин принимал решение о вторжении в Украину в узком кругу: в Bloomberg назвали фамилии

За несколько недель до начала широкомасштабного вторжения в Украину Путин значительно сузил круг своих советников и контактов, с которыми советовался ранее. Решение о вторжении российский президент принимал вместе с "горсткой ястребов" – министром обороны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информацию осведомленных источников. Издание отмечает, что представители российской элиты понимают, что вторжение в Украину было катастрофической ошибкой. В то же время, они убеждены, что Путин не отступит.

Стало известно, что все больше чиновников в Кремле начинают понимать, что продолжение войны приведет к длительной изоляции России, отбросит ее на годы назад, нанесет большой вред ее экономике, поставит под угрозу безопасность страны и ослабит ее глобальное влияние.

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Однако они не видят никаких признаков того, что Путин может изменить свой курс, рассмотреть вопрос о прекращении вторжения с учетом потерь или серьезных уступок. По их словам, Путин все больше и больше полагается на бескомпромиссных советников, круг которых сужается, отвергает попытки других официальных лиц предупредить его о губительных экономических и политических последствиях этой войны для России.

Путин в ответ заявил, что "хоть Россия и заплатит огромную цену, Запад не оставил ему иного выбора, кроме ведения войны".

Некоторые инсайдеры разделяют предположение американской разведки, что Путин может предпринять ограниченное применение ядерного оружия, если столкнется с неудачей в кампании, которую он считает своей "исторической миссией".

Вместе с тем поддержка войны среди российских элит по-прежнему высока. Учитывая тотальное господство Путина над политической системой, альтернативные взгляды укореняются только в частном порядке. Публично большинство чиновников поддерживают позицию Кремля. Часть из них действительно верят в правильность курса. Однако многие из них слишком напуганы усиливающимися репрессиями против инакомыслия.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-посол Великобритании в России Тони Брентон оценил угрозу ядерного удара. Он считает, что в случае недостижения своих военных целей в Донбассе нельзя исключать, что Путин может применить ядерное оружие.