Путин при вторжении в Украину планировал казни, – глава британской разведки

В планы президента России Владимира Путина по полномасштабному вторжению в Украину включали в себя казни. Их должны были совершать как российские военные, так и сотрудники спецслужб.

Об этом в Twitter сообщил глава британской разведки MI6 Ричард Мур. Таким образом он прокомментировал твит министра иностранных дел Лиз Трасс о зверствах россиян в Буче, Ирпене и других городах Украины.

"Мы знали, что планы Путина по вторжению включали внесудебные казни его военными и спецслужбами. Сообщения о казнях гражданских лиц, поступающие из освобожденных районов, ужасают и пугают", – написал он.

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В своем посте глава МИД Великобритании заявила о необходимости привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях, совершенных в Буче, Ирпене и ряде других украинских городов.

"Путинскому режиму нельзя позволить скрывать свою причастность к этим зверствам", – подчеркнула Трасс.

Как сообщал OBOZREVATEL, в освобожденной от российских оккупантов Буче были обнаружены тела мирных граждан, которых застрелили захватчики. У некоторых их них были связаны руки.

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