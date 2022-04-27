'Путин потеряет все': Невзлин дал прогноз, чем грозит России затяжная война против Украины

Развязав войну в Украине, президент Российской Федерации обрек свою страну на крах. Максимум через два года российское правительство не сможет не только финансировать ведение боевых действий где бы то ни было, но и утратит возможность обеспечивать основные социальные нужды России.

Мир должен сделать все, чтобы ускорить этот процесс, а россияне будут расплачиваться за агрессию РФ независимо от того, поддерживали они ее или нет. Об этом в интервью немецкому изданию Spiegel заявил российско-израильский бизнесмен, бывший вице-президент нефтяной компании "Юкос" Леонид Невзлин.

По его мнению, чем дольше Россия будет воевать против Украины, тем больше санкций будет введено против РФ. И они неминуемо добьют российскую экономику и вынудят Кремль прекратить войну.

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"В какой-то момент Путин больше не сможет финансировать свою войну или основные социальные нужды своей страны. Если все это будет продолжаться, скажем, еще два года, экономика России будет разрушена, и Путин потеряет все", – считает Невзлин.

Однако, по мнению бизнесмена, в условиях, когда в Украине ежедневно Россия убивает ни в чем неповинных мирных жителей, роскоши просто ждать, когда санкции уничтожат РФ, мир себе позволить не может.

"К сожалению, за эти два года он (Путин. – Ред.) убьет много украинцев. Вот почему я считаю, что в данный момент дополнительная военная помощь нужна даже более остро, чем дополнительные санкции. С другой стороны, те огромные активы, которыми владеют российские олигархи, следует продолжать замораживать. Нам понадобятся деньги на восстановление Украины и на реабилитацию России после Путина", – заявил Невзлин.

Он также подчеркнул: расплачиваться за подлое нападение России на Украину и за преступления против живущего в соседнем государстве народа придется всем без исключения россиянам. Независимо от того, поддерживали они агрессию или нет, выбирали Путина или не ходили на выборы вообще, живут они в российской глубинке или выехали за пределы России много лет назад.

"К сожалению, эта война бросает тень на всех, кто когда-либо принадлежал России. Сейчас люди ненавидят всех русских, и это понятно. И неважно, уехали ли вы из страны много лет назад и воюете с Путиным или будете стоять на его стороне до конца", – убежден Невзлин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Forbes назвал пять признаков конца режима в РФ. Один из них – чисто экономический. Экономика России и до вторжения РФ в Украину и последовавших за ним сокрушительных санкций пребывала в стагнации. По размеру ВВП на душу населения в этой "богатой стране" она занимает 55 место в мире. А после введения санкций этот показатель начнет стремительно снижаться.