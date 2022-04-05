Путин понял, что взять Киев силой невозможно, его можно только уничтожить, – Христо Грозев

Россия осознала, что захватить Киев невозможно. Диктатор Владимир Путин хотел управлять столицей Украины, однако потерпел поражение.

Такое мнение высказал расследователь и руководитель издания Bellingcat Христо Грозев в интервью журналисту Дмитрию Гордону. "Россияне поняли, что такими силами взять Киев невозможно", – подчеркнул он.

"Чтобы что-то сделать с Киевом, он должен либо уничтожить его... Есть разница между Мариуполем и Харьковом, там крайняя жестокость. Но Киев является какой-то целью для него. Владеть над Киевом. А потеряв его, потеряв людей, сам город, невозможно это выставить как победу", – сказал Грозев.

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По его словам, для захвата Киева Путину пришлось бы "положить" слишком много российских солдат, но такой сценарий не выглядит доступным для диктатора. "Второй вариант – огромным количеством мяса взять и перегнуть ту защиту Киева. Но нужно как минимум полмиллиона этого мяса, массовая мобилизация, без этого нельзя", – добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Христо Грозев заявил, что Кремль с 2014 года потратил миллиарды долларов на сеть пророссийских политиков в Украине. Но в итоге оказалось, что агентура не сработала, а руководство страны-агрессора просто "кинули" на деньги.

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