Путин платит рядовым армии РФ $22 в месяц за участие в войне против Украины: разоблачение от киберспециалистов

Рядовым путинской армии за войну против украинского народа в большинстве платят по $22 в месяц. Хотя иногда такой военнослужащий может получать и около $455, а за выполнение "специального задания" – прибавку.

Данные об оккупантах и их денежном обеспечении в феврале 2022-го по номерам жетонов разыскали украинские киберспециалисты, передает "Гордон". Речь идет о нескольких военнослужащих ВС РФ, участвовавших в боевых действиях на территории нашей страны (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отметим, что номера жетонов некоторых российских захватчиков киберспециалисты узнали из фото, выложенных украинскими военнослужащими. На них – вязка армейских жетонов, принадлежащих погибшим или взятым в плен оккупантов.

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Стрелок-зенитчик Бизов Дмитрий Сергеевич, родился 25 сентября 2002 года. Рядовой 3-го зенитного ракетного взвода 1-го танкового полка 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Военная часть №58198 расположена в поселке Калининец Московской области.

Оккупанту принадлежит жетон с номером УК-828742. Информация из личного кабинета Бизова свидетельствует, что его денежное обеспечение за февраль 2022 года составило 2229 российских рублей – эквивалентно $22,46.

Такую же зарплату получали товарищи оккупанта из той же воинской части и дивизии. В частности, рядовой 2-го танкового взвода, механик-водитель Савин Антон Евгеньевич. Родился 13 января 2002 года. Личный жетон РА-494470.

А также заместитель командира боевой машины, наводчик-оператор – рядовой 2-го танкового взвода Королев Дмитрий Александрович 4 октября 2002 года рождения.

А вот у российского стрелка, помощника гранатометчика Бисембеева Даурена Ризабековича (родился 16 марта 2003 года) денежное обеспечение оказалось значительно выше.

Он рядовой 136-й отдельной гвардейской мотострелковой Уманско-Берлинской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады – тактическое соединение сухопутных войск РФ.

Информация из его личного кабинета свидетельствует, что за февраль 2022-го ему насчитали 39 065,50 рублей зарплаты, что составляет $455,57.

Примечательно, что воевавший против Украины оккупант Бисембеев получил надбавку – за "участие в контртеррористической операции и обеспечении правопорядка (безопасности) на территории Северо-Кавказского региона".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты пожаловались на то, что погибших в Украине товарищей им приходится хоронить за свой счет. Похороны двух солдат армии РФ обошлись в 200 тыс. рублей – у военных путинской армии таких денег нет, а руководство "отмораживается".

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