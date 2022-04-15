Путин перешел к 'плану D' после унизительного провала в Украине – Fox News

Со времени начала широкомасштабного вторжения России в Украину у агрессора не сработали уже три сценария развития событий, поэтому президент РФ Владимир Путин переходит к четвертому. Вывод российских войск из-под Киева и северной части Украины попытаются компенсировать предполагаемыми победами на Донбассе.

Эксперты считают, что как бы не закончилось нынешнее противостояние, целью России, пока ею правит Путин, будет полное покорение Украины, уничтожение инфраструктуры населенных пунктов для обеспечения дальнейшего продвижения оккупантов. О дальнейших действиях России относительно Украины сообщается в материале информресурса Fox News.

Бывшая заместитель советника по национальной безопасности США Кэтлин Макфарланд заявила, что Россия переходит к "плану D" после того, как не смогла на протяжении месяца прорвать оборону украинских защитников и зайти в Киев.

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Переход от плана захватить Киев и сменить украинскую власть на лояльную Кремлю к плану закрепления своих позиций на Донбассе эксперты считают не более чем попыткой Путина сохранить свое лицо после сокрушительного поражения на северо-востоке Украины.

"План А" состоял в том, чтобы собраться вдоль границы, как будто для вторжения, и ожидать, что Украина откажется от членства в НАТО и выполнит Минские договоренности. Когда Украина этого не сделала, "план В" заключался в том, чтобы вторгнуться и установить контроль над страной в течение нескольких дней. Когда этого не произошло, Россия перешла к "плану С" – затяжной войне и осаде", – заявила Макфарланд.

По ее словам, когда и это не сработало, Россия перешла к "плану D" – консолидация военных действий на востоке и создание замороженного конфликта вдоль границы, преподнесение этого как победы гражданам России и возвращение за остальной частью Украины через несколько лет.

Макфарланд заявила, что до полномасштабного вторжения Путина в Украину в экспертной среде преобладала уверенность, что наступление произойдет только на Донбассе. Лидер РФ ошибся и потерпел неудачу, поскольку Россия не смогла предвидеть действия украинской власти и самого народа. Однако стратегической целью страны-агрессора, пока ею правит Путин, всегда будет полный захват Украины и лишение ее независимости.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, эксперты выражают опасения, что Путин ради победы в войне с Украиной пойдет на применение химического или ядерного оружия. Это можно предвидеть или опровергнуть с помощью спутников.

По словам директора ЦРУ Уильяма Бернса, Путин может прибегнуть к применению тактического или маломощного ядерного оружия против Украины. Это будет означать полное отчаяние страны-агрессора в свете военных неудач.