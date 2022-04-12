Путин переселяет депортированных из Украины в Сибирь и за Полярный круг – СМИ

Страна-агрессор Россия отправила в Сибирь и за Полярный круг десятки тысяч украинцев, которых насильно вывезли с территории Украины. Возвращаться домой людям запретили, заявив, что там их якобы ждут "преследования".

Об этом пишет издание iNews, которое получило в свое распоряжение соответствующие документы. От депортированных из Украины людей в РФ также требовали подписать заявление о том, что Вооруженные Силы Украины обстреливали их город.

Согласно документу, президент-агрессор Владимир Путин в марте издал указ, в котором потребовал от местных властей обеспечить переселение 95 739 украинцев из Донецкой и Луганской областей (некоторых с паспортами РФ).

Видео дня

Из зоны военных действий часть украинцев отправили почти за 9 тысяч километров от дома.

В документе говориться о том, что "с учетом сложившейся ситуации" в Украине РФ "утверждает распределение" украинцев по "субъектам Российской Федерации".

Согласно документу, в Сибирь отправили 11 398 человек, на Дальний Восток – 7 218 человек, на Северный Кавказ – 7 023.

Некоторых украинцев также отправили в Чечню, Ингушетию и Дагестан.

Указ был издан на фоне заявлений о том, что российские оккупанты берут украинцев в плен и силой вывозят из зоны военных действий в РФ.

Также издание получило доступ и к другим документам. Они свидетельствуют о том, что украинцев, которых РФ силой вывезла из Мариуполя, заставили подписать бумаги с заявлениями о том, что украинские войска обстреляли их город.

Позже людей предупредили, что они не смогут вернуться в Украину, потому что там они якобы столкнутся с "преследованиями".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее CNN также сообщало, что российские оккупанты насильно вывозят украинцев из Мариуполя в РФ. Людей ставят перед фактом, что есть только два пути: умереть или уехать в Россию.

В феврале 2022 года СМИ также сообщали, что "эвакуированным" из Донбасса людям предложили поселится в Мурманской области за 3 тысячи километров от дома.