'Путин отдал приказ к 9 мая все это нахр*н закончить!' Оккупанты пожаловались, что война в Украине страшнее Чечни

Накануне 9 мая российские оккупанты в телефонных разговорах со своими родными обсуждают нецелесообразность парадов в городах РФ и заявляют о серьезных потерях на поле боя, признавая, что нынешняя война хуже чеченских. При этом некоторые родные захватчиков уверены, что победит Россия.

Сами же солдаты РФ совсем не уверены в победе их страны, они выражают недовольство тем, что были отправлены на войну в Украину, и ждут возвращения домой. Также в разговорах звучит и тема "ядерного апокалипсиса", если до 9 мая не будет ощутимых побед российской армии. Об этом свидетельствуют перехваты телефонных разговоров, опубликованные Главным управлением разведки Министерства обороны Украины на Facebook (чтобы увидеть видео, доскрольте до конца новости).

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"Хуже Чечни. Сейчас идет самая страшная война в истории. У нас был COVID-19, парадов не было. Пережили. А здесь такое положение. Они специально или как?" – заявила подруга российского солдата.

Другая женщина высказывает прогноз относительно ядерного удара России: "Путин отдал приказ неофициально, чтобы до 9 мая все это на хрен закончить. Если до 9 не закончим, то ядерной хренью их всех сжечь – и пусть сдохнут все нахрен".

Сами военные уже не верят в победу и жалуются родным по поводу больших потерь на фронте: "Не знаю, по какому плану там идет. Но здесь просто п…а, здесь происходят просто такие страшные вещи. Нас вчера накрыли. Два 200-х, шесть 300-х. Одним залпом".

Захватчики ноют, что уже хотят домой, но признают, что к своим матерям, любимым женам и детям доедут не все.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, над Москвой сняли полет самолета судного дня президента России Владимира Путина, его еще называют "Летающий Кремль". Специально переоборудованный Ил-80 должен обеспечить возможность главе государства управлять страной с воздуха при ядерном ударе на земле. Эксперты предполагают, что таким образом Путин посылает сигнал Западу о серьезности своих намерений по применению ядерного оружия.