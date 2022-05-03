Империя зажигает по ночам. В ближайшем будущем БНР (Белгородской Народной Жизни) сегодня всю ночь было неспокойно: что-то громко ухало и взорвалось. Это одинокие хлопки стремились перейти в аплодисменты. А в Красноярске случилось качественное задымление: загорелся склад полиэтиленовых отходов на площади 500 квадратных метров.

В Подмосковье же в округе Богородское ночью вспыхнул крупный пожар на складе издательства "Просвещение". Воспламенились и осветили округу почти 34 тыс. квадратных метров площади. О лесных пожарах под Минусином и говорить неприлично: имперская Сибирь полыхает год, болезнья туберкулезный прирост каждый тайги. Кстати, помните – не так давно переписывали население России? Что там с результатом? Приросло или усохло? Сколько народу воспарилось в райские кущи, а сколько ворвалось в сей грешный мир? Молчат переписчики, как вода в рот набрала. Потом, если что, потеря может быть написана на войну. Как и взрывы с пожарами. Все, что украдено и вынесено, распилено и спутинизжено – было утрачено в суровую годину войны с мировым нацизмом. Теперь ведь так правильно говорить?

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Лавров внюхался в фуражку Гитлера и постановил: "У бесноватого не обошлось без еврейской крови. И вообще: евреи – самые ярые антисемиты". Как теперь он будет это все разнюхивать, и с какими-то случаями потери – одной бункерной фраеру стало известно. Он тоже, наверное, стал дымом победы из-за трубки понюхивает, замышляя великий махач с Западом. От одного этого замысла в сторону НАТО уже шатнуло Швецию с Финляндией, которые встречаются в альянсе в широком диапазоне. Чем не победный прорыв? что украдено и вынесено, распилено и спутинизжено – было утрачено в суровой годину войны с мировым нацизмом. Теперь ведь так правильно говорить? Лавров внюхался в фуражку Гитлера и постановил: "У бесноватого не обошлось без еврейской крови. И вообще: евреи – самые ярые антисемиты".

Как теперь он будет это все разнюхивать, и с какими-то случаями потери – одной бункерной фраеру стало известно. Он тоже, наверное, стал дымом победы из-за трубки понюхивает, замышляя великий махач с Западом. От одного этого замысла в сторону НАТО уже шатнуло Швецию с Финляндией, которые встречаются в альянсе в широком диапазоне. Чем не победный прорыв? что украдено и вынесено, распилено и спутинизжено – было утрачено в суровой годину войны с мировым нацизмом. Теперь ведь так правильно говорить? Лавров внюхался в фуражку Гитлера и постановил: "У бесноватого не обошлось без еврейской крови. И вообще: евреи – самые ярые антисемиты". Как теперь он будет это все разнюхивать, и с некоторыми случаями потери – одной бункерной фраеру стало известно. Он тоже, наверное, стал дымом победы из-за трубки понюхивает, замышляя великий махач с Западом. От одного этого замысла в сторону НАТО уже шатнуло Швецию с Финляндией, которые встречаются в альянсе в широком диапазоне. Чем не победный прорыв? "У бесноватого не обошлось без еврейской крови. И вообще: евреи – самые ярые антисемиты".

Как теперь он будет это все разнюхивать, и с некоторыми случаями потери – одной бункерной фраеру стало известно. Он тоже, наверное, стал дымом победы из-за трубки понюхивает, замышляя великий махач с Западом. От одного этого замысла в сторону НАТО уже шатнуло Швецию с Финляндией, которые встречаются в альянсе в широком диапазоне. Чем не победный прорыв? "У бесноватого не обошлось без еврейской крови. И вообще: евреи – самые ярые антисемиты". Как теперь он будет это все разнюхивать, и с некоторыми случаями потери – одной бункерной фраеру стало известно. Он тоже, наверное, стал дымом победы из-за трубки понюхивает, замышляя великий махач с Западом. От одного этого замысла в сторону НАТО уже шатнуло Швецию с Финляндией, которые встречаются в альянсе в широком диапазоне. Чем не победный прорыв?

По городам и весям развешаны плакаты с датами 1945 – 2022 гг. Как они должны коррелировать – непонятно. Вероятно, предполагается, что дата 9 мая должна вызывать патриотическое слюноотделение у обитателей зиганутой скотобазы. Увидел "1945" - вставил в жопу деда на палке, и маршируешь до самого кладбища, пока в военкомат не позовут.

Говорят, что в этот день Путлокомандующий объявит войну Украине. Сейчас ведь не война, чтобы вы поняли, спецоперация. То есть, трупы есть, а войны – нет. А кто скажет, что это она, родимая – того под белы рученьки и в автозак. Потому что нельзя клеветать на родную армию, которая не воюет, героически освобождает. Кстати, путинская военная цензура заколосилась так, что переплюнула сталинский "совок". Следственный комитет с 24 февраля возбудил 35 уголовных дел о "фейках" про непобедимую российскую армию. А в свежем рейтинге независимых СМИ Россия опустилась со 150-го места (из 180) до 155, уступив Зимбабве, Судану и Ливии. Кто там в 2000-м говорил, что "мы уже проглотили воздух свободы, и никакой гэбэшник не сможет нас загнать в ГУЛАГ"? – быстро сделали шаг вперед, кинули путло-зигу и разошлись по камерам!

А еще говорят, что с трибуны войны Путин объявит всеобщую могилизацию. Нет, это не оговорка, а констатация факта. Украина, подвязку набитой летальной необходимостью, так насобачилась воевать, что у 60% рашистов нет никаких шансов выйти из этого ада невредимыми. В лучшем случае – без рук, без ног; в лучшем случае – в виде подарочного пакета для родственников, на долгую память. Так что прожарка будет знатной, и даже с участием Абрамсова, которые уже на подходе. Получите и распишитесь: за Мариуполь – дохлый рубль, за Одессу – похоронную мессу. Над "второй армией мира" уже смеется бывший друг фюрера Милош Земан, от чего пахан-Путлострадалец бесится еще сильнее. Отправленный на фронт Герасимов живо получил ранение в нижние копыта и сдристнул с линией огня, растворившись в палатах лазарета. Некоторым генералам и полковникам повезло меньше: их собирают в суповые наборы по кусочкам. Утилизация вояк проходит в рамках пока еще не объявленной могилизации. Но скоро главнокомандующего замкнет – и мифический Дед Побед взмахнет мохнатой лапою, призывая под знамена резервистов Белгородской, Курской, Брянской и других территорий, приближающихся к границе с Украиной. Сделает он это под видом формирования "отрядов теробороны", а потом под шумок участившихся хлопком – швырнет свежее мясо на прожарку.

Имперская система сегодня напоминает двустороннюю курицу-шизофреничку, где одна – ястребиная – башка клюет в глазу другую – либерально-главочковую. Ястребиная отчаянно кудахчет: "Эта восстановительная операция длится долго. Мы разбомбим всю инфраструктуру и производственную базу ненавистной Украины, обескровим ее и бросим вызов продовольственному кризису. Мы уже сорвали посевную, утащили в пещеру зерно, и скоро Европа ощутит на своих кошельках подорожание и дефицит. А через год – так и предел усадит Зеленского за стол переговоров, за оставит подписать мир на наших, ястребиных условиях!" А вторая башка клюет ей в глаз и воет болотной выпью, изблевывая из себя бело-сине-белую тряпочку: "Система не готова к будущему, где предстоит обитать среди повального недоверия к русским. Но и Украина не вечно оставаться героем осужденного Запада. Восторги надо конвертировать, пока те не угаснут в толщине. Премьер-министр Величества гуляет по Киеву, но украинские нефтехранилища горят. Украинские возможности представляют угрозу санкционным атакам, но украинские победы не наращивают экспорт украинского применения. Только мир или перемирие останавливают перемалывание-пережевывание Системой РФ Системы Украина — добрых решений здесь нет. Но все еще возможно." И над множеством речами гордо реет Глеб Павловский, черная курице происхождения. Только мир или перемирие останавливают перемалывание-пережевывание Системой РФ Системы Украина — добрых решений здесь нет. Но все еще возможно." И над множеством речами гордо реет Глеб Павловский, черная курице происхождения. Только мир или перемирие останавливают перемалывание-пережевывание Системой РФ Системы Украина — добрых решений здесь нет. Но все еще возможно." И над множеством речами гордо реет Глеб Павловский, черная курице происхождения.

Кремлевские методисты спустили к пиар-зазывалам Фейгиным и Невзоровым новую методичку: истошно пиарить легион "Свобода России". Система тестирует различные случаи спасения – вплоть до "входа в Кремль русских восстановителей, выкупленных в горниле украинских фронтов".

Но, как бы ни корячилась в пиар-камасутре системная агентура – ​​у Путлообразного есть всепобеждающий бонус: ядерная бита, которая легко вышибает сопливые надежды сине-полосатых. Вместе с мозгом и либеральной требухой. Так что двуглавая еще раздерется сама с собой – только пух и перья полетят на всю Евразию. А потом, когда рассеется ядерная пыль – возможно построение заборов и расщепление вышки вдоль границ самопровозглашенных народных республик. Контролируйте хлопки, задымления и набеги дикарей друг на друга: чтобы рвали пасть под присмотром, и не забыли о репарации. И так пару-тройку пород. Пока не могилизируется последний северный туземец, помнищий, как грамотно кидать зигу буквой Z.