Путин не уведомил о планах начать полномасштабную войну против Украины даже Лаврова, – Грозев

Главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что окружение главы РФ Владимира Путина не знало о его намерении развязать полномасштабную войну против Украины. В такие планы диктатор не посвятил даже ближайших своих политических соратников, к примеру, министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Об этом болгарский журналист рассказал в интервью основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону. Оно доступно на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Грозев ссылается на слова источника, который близко знаком с дочерью главы МИД РФ – Екатериной Лавровой, и услышал такую информацию именно от нее.

"Что даже Лавров до конца верил, что это будет что-то типа угроз войны, но реально будет касаться только "ДНР" и "ЛНР". Он сам был в шоке, когда узнал, что это будет настоящая война", – отметил расследователь.

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Он считает, что из-за этого российские публичные лица часто "выглядят неубедительно", когда пытаются комментировать что-либо о нынешней войне.

"Поэтому такое лицо у Пескова (Дмитрия, пресс-секретаря лидера РФ. – Ред.). Очень сложно назвать это одухотворенным лицом и что он сам верит в то, что говорит. Такого мы раньше не видели. Но, к сожалению, элита очень боится", – выразил убеждение Грозев.

По мнению журналиста-расследователя, экономическая, олигархическая элита страны-агрессора пока не готова выступить против Путина, хотя сама его поставила на это место.

"То есть они должны понимать свою силу, но почему-то до сих пор ее не понимают", – констатировал Христо Грозев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале апреля отмечалось, что в политической элите РФ начинают нарастать панические настроения из-за войны против Украины. В частности, приближенные к власти лица были готовы бежать, в то время как пропагандисты сорвались с поводка.