Путин не предупреждал сотрудников Кремля и Госдумы о планах начать войну с Украиной – СМИ

Президент РФ Владимир Путин не предупреждал сотрудников Кремля и Государственной думы о своих планах начать полномасштабную войну против Украины. В связи с этим высокопоставленное руководство страны не успело составить план действий, к примеру, это коснулось экономики и пропаганды.

Об этом сообщает российское издание "Проект". Источники издания говорят, что многих чиновников поражала сама идея войны с Украиной.

"Именно тогда один из высокопоставленных собеседников "Проекта" в Кабинете министров на вопрос о том, что он думает о войне, смог выдавить только: "Пи**ец", – сказано в сообщении.

Журналисты пишут, что некоторые депутаты чувствовали себя "особенно глупо" и даже переживали из-за того, что их подписи на обращении к Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР" использовали для начала боевых действий. Они якобы не догадывались, что этот документ станет предвестником войны.

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"Недовольных, конечно, проработали. Спустя несколько дней собеседник "Проекта" решил проверить самочувствие депутата (который переживал из-за подписи под обращением. – Ред.) и застал его уже в совершенно другом состоянии – тот, в духе кремлевских методичек, говорил о необходимости сплотиться перед лицом западных санкций. Спустя пару недель войны примерно то же произошло и с высокопоставленным чиновником, только недавно описавшим происходящее кратким нецензурным словом. Теперь он называл все происходящее "окном возможностей" для России", – отмечается в статье.

Некоторые депутаты Госдумы РФ в самом начале полномасштабного вторжения открыто выступили против войны и даже осудили российскую агрессию против Украины. Однако потом замолчали и они: теперь эти политики отказываются говорить о своих прежних антивоенных заявлениях.

Собеседник издания, близкий к руководству президентской "Единой России", сообщил, что с "колеблющимися" провели профилактические беседы, что и заставило депутатов молчать.

Однако эти беседы помогли лишь отчасти: после начала полномасштабной войны журналисты говорили с чиновниками и подрядчиками Кремля. Все они заявили, что не понимают, каких целей пытается добиться Россия в Украине. Также они признали, что во всех сферах, связанных с этой войной – от пропаганды до отправки оккупантов в нашу страну, "царят хаос и неразбериха".

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что признание Россией "спецоперации" в Украине войной и всеобщая мобилизация будут означать для нашей страны еще большую эскалацию на фронте. Вместе с тем, последствия такого шага для самой страны-агрессора будут намного более тяжелыми.