'Путин не оставляет вопрос по уничтожению нашего государства': Данилов призвал не терять бдительность

Отступление российских оккупационных войск из Киевщины и Черниговщины не должно вводить в заблуждение украинцев. Президент Российской Федерации Владимир Путин не отказался от намерений уничтожить Украину.

Поэтому то, что оккупанты отступают - это результат сверхусилий украинского войска, которое, между тем, не должно стать поводом для эйфории. Такое заявление в прямом эфире общенационального телемарафона сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает УНИАН.

По мнению секретаря Совбеза пока рано впадать в эйфорию от отступлений россиян, которые наблюдаются в течение последних нескольких суток. Война еще далека от завершения.

Видео дня

"Я хотел бы, чтобы мы все имели в виду, что Путин не оставляет вопроса об уничтожении нашего государства. Он сейчас переформатирует свои войска, чтобы дальше продолжать наносить удары. Не радуйтесь, что кто-то добровольно покидает города: это работа нашей армии. За каждым освобожденным городом – гибель наших ребят", - напомнил Данилов.

Он подчеркнул: огромная любовь Путина к "сакральным датам" может сигнализировать о намерениях одержать хоть какие-то победы до 9 мая.

"Не стоит говорить, что они куда-то "бегут"... Я бы этого не говорил, и для нас это очень дорого стоит, все эти "отходы". Они имеют большое желание переформатироваться. Им нужна победа, у них сакральная дата 9 мая И к этой дате есть задача закончить парад победы. У нас впереди много боев и расслабляться я никому не советую. Ситуация не так радостна, как бы нам всем хотелось", - констатировал секретарь СНБО.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты начали перебрасывать войска на харьковское и донецкое направления. Именно это, по данным украинской разведки, является причиной вывода части подразделений ВС РФ из Киевщины и Черниговщины. Враг собирается сконцентрировать силы на захвате востока Украины.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!