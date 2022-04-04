Путин не думает о себе, будто его жизнь закончится через год, – Христо Грозев

Поведение российского диктатора Владимира Путина нельзя назвать адекватным. Он не хочет действовать в интересах РФ и ведет себя так, будто его жизнь скоро закончится.

Такое мнение в интервью журналисту Дмитрию Гордону выразил расследователь и руководитель издания Bellingcat Христо Грозев. Он еще примерно 15 лет назад заподозрил, что у Путина нет правильного восприятия мира, поскольку получает недостоверную информацию и "не общается с нормальными людьми".

"Путин живет в своем собственном круге. Все говорят ему то, что он хочет услышать. Состояние, которое он демонстрирует во время войны, показывает, что он не думает долгосрочно, не думает о себе, не думает об интересах России. Думает, будто его жизнь закончится через год или меньше и ему нужно сделать то, что ему всегда хотелось", – сказал Грозев.

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Он считает, что у Путина "видимо, нет инстинкта самосохранения". "Если человек не действует в своих интересах, то это нельзя назвать адекватностью", – добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Христо Грозев заявил, что Кремль с 2014 года потратил миллиарды долларов на сеть пророссийских политиков в Украине. Но в итоге оказалось, что агентура не сработала, а руководство страны-агрессора просто "кинули" на деньги.

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