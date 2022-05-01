Путин находится на пороге официального объявления 'войны' вместо 'спецоперации' – The Sun

Президент РФ Владимир Путин якобы близок к тому, чтобы объявить Украине войну вместо нынешней "специальной операции". Причиной этого может стать общий провал вторжения России в нашу страну, ведь оккупанты ожидали, что они смогут захватить всю Украину за несколько дней.

Об этом пишет британская газета The Sun. Отмечается, что к объявлению войны Путина подталкивают командующие российской армией, которые разочарованы тем, как разворачивается ситуация.

Сообщается, что военные начальники РФ недовольны и возмущены тем, что российский диктатор приказал оккупантам отступить от Киева и провалом атак в направлении украинской столицы в целом, а также сокращением масштабов наступления на Донбассе.

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На фоне неудач на фронте верховное командование Вооруженных сил России призывает Путина отказаться от термина "спецоперация" и объявить полномасштабную войну Украине.

Это позволило бы провести в России массовую мобилизацию и восполнить потери в рядах захватчиков, а также набрать больше призывников на срочную службу.

Кроме того, в таком случае РФ смогла бы ввести военное положение и обратиться за поддержкой к своим международным союзникам, в частности, к Беларуси.

Напомним: министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил, что лидер РФ может использовать важную для РФ дату – 9 мая – для объявления массовой мобилизации населения ради решающего удара по Украине. Однако нет достоверных сведений о том, что он действительно готовится это сделать.

По его мнению, одним из аргументов Путина для возможной организации массового призыва населения в армию может стать объявление новой войны "нацистам" всего мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на самом деле лично прибыл на Харьковщину. Цель этого неожиданного визита проста: президенту РФ Владимиру Путину нужны победы, а генералы российской армии не могут их обеспечить.

Отметим, что ранее появилась информация, что Герасимов лично будет командовать наступлением оккупационной армии на Изюмском направлении.