Путин награждает ликвидированных в Украине военных: СМИ насчитали рекордное количество указов

Глава государства-агрессора Владимир Путин массово выписывает указы о награждении посмертно убитых на войне в Украине российских оккупантов. Так называемый орден мужества вручается без каких-либо особых примечаний и в подавляющем числе случаев остается в статусе "секретно".

Об этом сообщило издание "Медиазона", чьи журналисты изучили более 1 700 публикаций о гибели российских захватчиков. Из них лишь 600 случаев сопровождаются "премией", выписанной Путиным.

"По Конституции президент России имеет очень широкие полномочия, в том числе издавать указы. В отличие от законов, они могут быть секретными и вступать в силу немедленно. Наши сотрудники изучили, как в течение 20 лет менялась доля секретных указов, и обнаружили, что в период "специальной военной операции" она стала рекордной", – написали в российском агентстве.

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Здесь же объясняется, почему существует закономерность непубличности подобных награждений. Во-первых, в этих документах есть личные данные семей "200-х", во-вторых — они могут раскрыть реальные потери армии РФ, что для Кремля крайне нежелательно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что:

– 5 мая украинские защитники отразили атаку врага на востоке нашей страны, в результате чего удобрением стали 32 оккупанта;

– наибольшие потери среди захватчиков терпят формирования из Республики Дагестан, воюющие преимущественно на Донбассе.