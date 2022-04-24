Путин может остаться без армии: эксперт дал прогноз по боям на Донбассе

На украинском Донбассе сейчас идет главная битва войны против России, которая стянула туда основные свои силы. Страна-агрессор буквально грезит "операцией" из оцепления этих территории, ведя наступление с трех сторон, а еще заявляет о стремлении "захватить" весь юг нашей страны.

Однако именно это сражение окончательно истощит армию РФ, отметил директор военных программ центра Разумкова Николай Сунгуровский в комментариях BBC New. Он скептически относится к планам Кремля, подчеркивая, что два месяца боевых действий уже проявили три главных недостатка, на которые опиралось российское руководство и которые оказались фейковыми.

"Первый – это представление о "сильной России". Это фейк не только в военном смысле. Речь и об экономике", – объяснил эксперт.

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Также не оправдались надежды Кремля на "разъединение Запада" и "слабость Украины". По мнению Сунгуровского, такие ошибки стоили РФ проваленного блицкрига и призрачных шансов на успех во второй фазе "специальной военной операции".

Сунгуровский объясняет, что свою операцию по "захвату" территорий Луганщины и Донетчины путинская армия ведет с трех сторон. В частности, на севере захватчики атакуют с Харьковщины, где развернули плацдарм южнее Изюма. С юга боевые действия продолжаются на широком фланге от Гуляйполя на Запорожье до донецких городов Угледар и Марьинка. А на восточном направлении под штурм оккупантов попали населенные пункты вокруг Северодонецка.

"Именно здесь военные РФ добились определенных успехов, захватив городок Кременная в 10 километрах от облцентра и соседнее Рубежное", – отметил военный эксперт.

Издание, ссылаясь на оценки западной разведки, добавляет, мол, собранная на Донбассе группировка российских войск в примерно 80-90 тысяч вдвое превышает украинские силы. Однако Сунгуровский говорит, что "Путин останется без армии".

"Он еще имеет возможность провести более широкую мобилизацию, но военной техники у него уже не осталось. Максимум, что есть, это старая советская или даже времен Второй мировой войны", – оценил он шансы оккупантов в битве против украинских сил на востоке.

В то же время, добавил аналитик, единственной угрозой для Украины все еще остаются ракетные удары. Ведь запасы такого смертоносного оружия у РФ еще "в определенном количестве есть".

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Алексей Мельник убежден, что озвученные РФ планы на вторую фазу войны против Украины свидетельствуют о том, что она не собирается останавливаться. Следующей вероятной целью Путина может стать Приднестровье, Молдова, а затем сухопутный коридор в Калининград.