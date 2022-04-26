Путин и Эрдоган провели переговоры: главной темой стала война в Украине

Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом-агрессором Владимиром Путиным во время которых обсуждалась Украина. Ранее Эрдоган также имел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Информацию о телефонном разговоре подтвердил спикер Кремля Дмитрий Песков. Официального сообщения с информацией о темах разговора пока не было.

"Я действительно могу подтвердить. Более того, я могу сказать, что он уже состоялся", – сказал Песков, отвечая на слухи о том, что разговор президентов Турции и РФ уже имел место.

Он также подтвердил информацию о том, что обсуждался вопрос войны в Украине.

"Действительно, там обсуждалась Украина", – сказал спикер Кремля.

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Подробности о переговорах пообещали обнародовать позже.

В разговоре с Зеленским, который состоялся 24 апреля, Эрдоган обсуждал эвакуацию мирных жителей из Мариуполя, а также гарантии безопасности для Украины.

Также лидеры Украины и Турции сошлись на необходимости освобождения украинских военных, которые заблокированы на мариупольском заводе "Азовсталь" в обмен на российских военных, которые находятся в плену у Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эрдоган ранее выступил с инициативой обеспечить эвакуацию мирных жителей и раненных из Мариуполя в Турцию. Он заявил, что всю операцию берет под свою личную ответственность. РФ изначально согласилась на предложение Турции, но в результате сорвала эвакуацию.

В Турции также неоднократно выступали за то, чтобы провести личную встречу президентов Украины и РФ. Такие переговоры, как считают в Стамбуле, могли бы приблизить страны к прекращению войны.