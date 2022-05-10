Путин хочет ввести военное положение и настроен на долговременное противостояние, – глава разведки США

Разведка США не исключает, что президент России Владимир Путин объявит военное положение в РФ и развяжет войну на оккупированной территории Молдовы. К этому может подтолкнуть отсутствие успехов военной кампании в Украине.

Об этом сообщила глава Национальной разведки США Аврил Хейнс во время выступления в Сенате. Также, по ее словам, Путин настроен на длительную войну (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Путин решил распространить боевые действия на территорию контролируемого Россией Приднестровья. Также разведка США узнала, что российский лидер планирует вести длительную войну в регионе, надеясь, что США и Европа не проявят решительность в противодействии такой агрессии", – заявила Аврил Хейнс.

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Хейнс добавила, что Путин может ввести военное положение в России для того, чтобы мобилизовать силы в противостоянии с Украиной.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кремль проводит системную подготовку российского общества к всеобщей мобилизации. С этой целью Россией организуются провокации и теракты в городах РФ и за ее пределами, ответственность за которые возлагается на ВСУ.

Также многие военные эксперты склонялись к мнению, что 9 мая Путин может заявить о войне с Украиной и объявить мобилизацию в России. Однако, этого не произошло.

Отмечалось, что признание Россией "спецоперации" в Украине войной и всеобщая мобилизация будут означать для нашей страны еще большую эскалацию на фронте. В то же время последствия такого шага для самой страны-агрессорки будут гораздо более тяжелыми.