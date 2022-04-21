Президент РФ Владимир Путин намерен "замести следы", ликвидировав тех российских оккупантов, которые совершали зверства против мирного населения в Киевской области. Глава страны-агрессора хочет утилизировать военных преступников в Мариуполе.

Об этом заявил заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар. О таких намерениях свидетельствует то, что в городе заметили российскую военную технику, помеченную буквой V (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Это означает, что в Мариуполь вместе с бронетехникой могли перебросить тех военных РФ, которые массово и жестоко убивали гражданских в Буче, Бородянке, Ирпене и других населенных пунктах Киевщины.

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"Это именно те преступники, которые совершали преступления против гражданского населения на Киевском направлении. Я считаю, что таким образом Путин хочет замести следы и ликвидировать этих уродов, которые творили страшные зверства с нашими гражданами", – сказал Паламар.

Напомним, что 18 апреля Путин присвоил почетное звание "Гвардейской" 64-й отдельной мотострелковой бригаде Вооруженных сил РФ. Именно эта бригада совершила больше преступлений против мирного населения в Киевской области, в частности в городе Буча.

В указе Путина сказано, что почетное звание бригада убийц, насильников и мародеров получает за "массовый героизм и отвагу" во время оккупации пристоличного региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России назначили нового командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова. Им стал полковник Денис Шишов – он сменил на должности генерал-майора Сергея Чубарыкина, который мог руководить зверствами российских оккупантов в Буче.

Дальнейшая судьба экс-командира псковских десантников неизвестна.