Путин готовит важное заявление на 9 мая, и оно не о 'победах' в Украине – The Daily Mail

Многие эксперты ранее склонялись к мысли, что активизация военных действий армией РФ на Донбассе и юге Украины связана с желанием продемонстрировать некие "победы" к 9 мая, чтобы президент России Владимир Путин мог озвучить их гражданам своей страны именно в этот день. Однако в Великобритании считают, что лидер РФ использует эту дату для объявления массовой мобилизации населения ради решающего удара по Украине.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 29 апреля заявил, что одним из аргументов Путина об организации массового призыва населения в армию станет объявление новой войны "нацистам" всего мира. В Кремле надеются, что это воодушевит население страны, большая часть которого находится под воздействием пропаганды с государственных телеканалов, идти в ряды армии, сообщает The Daily Mail.

"Мы видели ряд заявлений Путина о том, что "спецоперация" становится войной, что "это опосредованная война" и "нацисты повсюду", что "они не только в Украине, а и в НАТО их полно". Я думаю, он попытается отказаться от своей "спецоперации". Он готовит почву для того, чтобы сказать: "Смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей. Мне нужно больше российского пушечного мяса", – заявил Уоллес.

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Несмотря на постоянные угрозы в адрес Украины со стороны высшего российского руководства, на поле боя армии РФ далеко не все удается. Лишь на нескольких участках фронта есть тактическое продвижение войск и техники на несколько километров, а о создании "котлов" для частей украинской армии на Донбассе речь не идет.

Тем временем, западные союзники Украины продолжают поставки серьезного тяжелого вооружения для Украины. Теперь ВСУ получают и наступательное вооружение, что в будущем позволит нашим бойцам переходить в контратаки. В связи с этим возникают серьезные сомнения, что оккупанты смогут переломить ход войны в свою пользу, даже если всеобщая мобилизация в России будет успешной.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в ОРДЛО российские оккупанты продолжают незаконную мобилизацию жителей временно оккупированных территорий. Людей задерживают прямо на улицах и силой тащат в военкоматы, угрожая расстрелом. Мобилизованных без подготовки и экипировки бросают на фронт, россияне используют их как живой щит.

Напомним, у армии президента страны-агрессора России Владимира Путина – большие проблемы с подготовкой нового наступления на Украину. В День Победы 9 мая он не сможет объявить о победе в войне против Украины.