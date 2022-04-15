Все россияне старше 30 лет прекрасно помнят 22 сентября 1999 года. Именно в этот день произошел инцидент в Рязани, который позже обрёл названия “рязанский сахар". Тогда, все представители ФСБ, а так же готовящийся на тот момент стать президентом России, Владимир Путин показали своё истинное лицо. Именно так по настоящему выглядит вся путинская политика.

Она питается войнами, чтобы оправдать колоссальный уровень бедности в стране и тотальную коррупцию на всех стеблях государственной власти в РФ. Событиям в Рязани предшествовало еще несколько взрывов в жилых домах, которые унесли за собой сотни невинных жизней. Тогда таким способом Путин пытался оправдать начало второй Чеченской войны. Все очень просто и прозаично – сотрудники ФСБ подрывали жилые дома на территории России и обвиняли в этом представителей Чеченской республики, используя весь потенциал государственной пропагандистской машины.

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Перенесёмся в наши дни – Путин до сих пор у власти, Россия развязала войну с Украиной и превратилась в страну-изгой для всего цивилизованного мира. Украинская армия дала внушительный отпор, в следствии чего российская армия понесла ужасающие потери среди солдат и военной техники. Об этом власти РФ и государственные каналы никогда публично не скажут. Но стоит пробежаться по региональным СМИ, которые пополняются сотнями новых некрологов каждый день, а так же посмотреть результаты поиска в таких соцсетях, как Одноклассники и ВК по запросу “погиб на Украине во время проведения спецоперации" всё становится на свои места.

Включая такие потери, а так же неутолимое желание Путина одержать хоть какую-то победу, на территории РФ проводится скрытая мобилизация среди населения. Уже сейчас из источников приближенных к Кремлю доходят слухи, что эта мобилизация полностью проваливается. Желающих подписывать контракт и идти на службу в армию можно пересчитать на пальцах одной руки. Видимо, всё же к россиянам доходят известия о гибели солдат в Украине и они начинают трезво оценивать “перспективы" службы в армии РФ в это время. Так же нарастает социальное напряжение в российском обществе на фоне войны с Украиной. Потеря сотни тысяч рабочих мест в следствии введения международных санкций и ухода с рынка РФ сотен международных компаний, резкое возрастания цен на базовые продукты, дефицит импортных товаров – все эти факторы очень сильно бьют по населению и подрывают его доверия к государственной власти.

И вот, последние две недели на сцену выходят новости о взрывах в Курской, Брянской и Белгородской областях. Все федеральные каналы трубят о ракетных ударах, нанесённых с территории Украины, Конашенков угрожает Киеву в случае проведения эскалации диверсий на территории РФ. Всё это очень сильно наталкивает на мысли о попытках власти, при помощи сотрудников ФСБ, вызвать агрессию в обществе по отношению к Украине и тем самым заткнуть пробоину в процессе мобилизации, от которой все пытаются увильнуть. Такой себе “рязанский сахар 2.0" – очередной цинизм и безумие кремлевской шайки.

Белгородская область.

Брянская область.