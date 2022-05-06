Путин готов сделать шаг для уничтожения человечества, но ему не дадут – The Daily Mail

Президент России Владимир Путин может отдать приказ о применении ядерного оружия. По мнению российского журналиста, нобелевского лауреата Дмитрия Муратова, это станет концом человечества. В то же время журналист-расследователь из Болгарии Христо Грозев уверен, что окружение лидера РФ проигнорирует его приказ, там считают, что он тяжело болен и умирает.

Поскольку планы военного командования России относительно "спецоперации" в Украине не сработали и вторжение застопорилось, время начинает играть против агрессора. 40 стран-союзников начали поставки в Украину современного вооружения. В Кремле опасаются, что ход войны может быть переломлен в пользу нашей страны, поэтому у РФ остается последний аргумент – ядерный шантаж, сообщает The Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

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"То факт, что близкие к Путину люди думают, что у него не все в порядке со здоровьем, снижает риск того, что они подчинятся его приказу убивать врагов, как они это делали ранее. По той же причине маловероятно, что кто-то нажмет ядерную кнопку, при том понимании, что если его не станет через три или шесть месяцев, кто защитит их от суда в условном Нюрнберге?" – заявил Грозев.

Расследователь также рассказал о том, что прослушивал с коллегами запись разговора при участии близкого к Путину олигарха, который высказался в духе, что пусть лучше Путин умрет своей смертью, чем и далее будет разрушать Украину, Россию и благополучие этих самых олигархов. То есть там уже раздумывают над тем, как "посбособствовать" кончине Путина, отметил Грозев.

В то же время российская пропаганда, особенно на телевидении вовсю трубит о необходимости ядерного удара, всячески запугивая Запад и Украину. По сути, российское общество готовят к "правильному восприятию" решения о применении ядерного оружия.

Российский военный репортер, пропагандист Александр Сладков предупредил о приближении момента для "последнего шанса", чтобы выиграть войну.

"Нам напоминают о последнем средстве – ядерном оружии. Если нас никто не услышит, а 40 стран будут продолжать помогать украинским неонацистам, у нас не будет пути назад. Воронка размером с несколько регионов станет наглядным примером того, насколько серьезен призыв России к НАТО вернуться к миру и согласию", – сказал он.

Другой российский журналист Дмитрий Муратов, напротив, говорит, что применение ядерного оружия будет означать "не конец войне, а конец человечеству".

"Уже две недели мы слышим с экранов наших телевизоров, что ядерные шахты должны быть открыты. И мы также слышим, что это ужасное оружие должно быть использовано, если поставки вооружения в Украину продолжатся", – отметил журналист.

Он подчеркнул, что больше всего ужасает абсолютная неограниченная власть Путина. И если лидер РФ захочет совершить ядерный удар, вероятно, никто не сможет его остановить.

Напомним, сейчас Путин проигрывает войну против Украины, поэтому единственный способ изменить ситуацию – ядерный шантаж и запугивание всего мира, считает военный эксперт Олег Жданов. По его словам, полное поражение на поле боя стало бы для кремлевского диктатора оскорбительным. Поэтому он пытается поднять себя, втягивая в войну НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-посол Великобритании в России Тони Брентон ранее отмечал, что если президент РФ не достигнет своих военных целей на Донбассе, нельзя исключать, что он применит ядерное оружие. Успехи армии РФ необходимы лидеру страны как дополнительные "козыри" на переговорах.