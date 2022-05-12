"Путин должен смириться с тем, что проиграет": в Британии рассказали о расплате России за войну
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину придется смириться с тем, что его вторжение в Украину провалилось. Он убежден, что страна-агрессор Россия проиграет и выйдет из войны "меньшей" державой.
И хотя российские войска изо всех сил пытаются набрать обороты в новом наступлении на востоке Украины, их силы истощены, а экономика шатается из-за международных санкций. Об этом сообщает американское издание NBC NEWS.
"Он (Путин, - ред.) должен смириться с тем, что, в конечном счете, он проиграл", - сказал Уоллес.
Он отметил, что российские "вооруженные силы изношены" и что Москва столкнется с трудностями в укреплении своей армии, тем более что санкции препятствуют возможности России импортировать западные технологии, необходимые для большей части их боевой техники.
По словам министра обороны Британии, на Донбассе, где Кремль объявил о крупном наступлении, российские силы продолжают полагаться на устаревшую тактику. В частности, оккупанты используют тяжелые, часто неточные бомбардировки в сочетании с нескоординированными действиями наземных войск.
Уоллес подчеркнул, что британская политика направлена на то, чтобы Россия потерпела поражение в Украине.
"Путину нужно потерпеть неудачу в Украине. Последствия его успеха будут волной, которая будет ощущаться во всем мире", - убежден он.
Он добавил, что и США, и Великобритания считают, что наиболее эффективным способом помочь Украине на данный момент является предоставление военной техники.
Ранее сообщалось, что Бен Уоллес считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин и его ближайшее политическое окружение в войне против Украины "копируют фашизм" нацистов. По его словам, их действия портят некогда гордую мировую репутацию России.
Он также уверен, что нынешняя ситуация "трясины", в которой увязла армия РФ в Украине, угрожает перерасти в разгром. Тогда исход войны для оккупантов будет похож на события Вьетнамской войны, где США были вынуждены отступить.
Как сообщал OBOZREVATEL, экс-сотрудник ЦРУ Джон Сайфер считает, что США и Британия играют на паранойи Путина. По его словам, разведки обеих стран хорошо понимают планы и намерения Кремля по войне против Украины.