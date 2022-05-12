'Путин должен смириться с тем, что проиграет': в Британии рассказали о расплате России за войну

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину придется смириться с тем, что его вторжение в Украину провалилось. Он убежден, что страна-агрессор Россия проиграет и выйдет из войны "меньшей" державой.

И хотя российские войска изо всех сил пытаются набрать обороты в новом наступлении на востоке Украины, их силы истощены, а экономика шатается из-за международных санкций. Об этом сообщает американское издание NBC NEWS.

"Он (Путин, - ред.) должен смириться с тем, что, в конечном счете, он проиграл", - сказал Уоллес.

Он отметил, что российские "вооруженные силы изношены" и что Москва столкнется с трудностями в укреплении своей армии, тем более что санкции препятствуют возможности России импортировать западные технологии, необходимые для большей части их боевой техники.

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По словам министра обороны Британии, на Донбассе, где Кремль объявил о крупном наступлении, российские силы продолжают полагаться на устаревшую тактику. В частности, оккупанты используют тяжелые, часто неточные бомбардировки в сочетании с нескоординированными действиями наземных войск.

Уоллес подчеркнул, что британская политика направлена ​​на то, чтобы Россия потерпела поражение в Украине.

"Путину нужно потерпеть неудачу в Украине. Последствия его успеха будут волной, которая будет ощущаться во всем мире", - убежден он.

Он добавил, что и США, и Великобритания считают, что наиболее эффективным способом помочь Украине на данный момент является предоставление военной техники.

Ранее сообщалось, что Бен Уоллес считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин и его ближайшее политическое окружение в войне против Украины "копируют фашизм" нацистов. По его словам, их действия портят некогда гордую мировую репутацию России.

Он также уверен, что нынешняя ситуация "трясины", в которой увязла армия РФ в Украине, угрожает перерасти в разгром. Тогда исход войны для оккупантов будет похож на события Вьетнамской войны, где США были вынуждены отступить.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-сотрудник ЦРУ Джон Сайфер считает, что США и Британия играют на паранойи Путина. По его словам, разведки обеих стран хорошо понимают планы и намерения Кремля по войне против Украины.