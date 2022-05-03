Путин бросил на войну с Украиной все силы из Крыма и понес колоссальные потери, – Селезнев

Весь военный потенциал страны-агрессора России, имеющийся в оккупированном Крыму, задействован в войне против Украины. Потери батальонных тактических групп врага, воевавших в Херсонской области, составили 75%.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. "Фактически все базы, арсеналы, склады и воинские части на территории Крыма, все, что может двигаться, все, что может воевать отправлено на фронт", – сообщил он.

Ссылаясь на информацию, полученную от "знакомых крымских партизан", Селезнев рассказал об огромных потерях, которые понесла 126-я горловская гвардейская бригада вооруженных сил РФ.

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"75% личного состава батальонных тактических групп, которые сформированы на базе этой бригады и воевали в Херсонской области, уничтожено".

По словам эксперта, в настоящее время оккупант пытается восполнить резервы в Крыму. Если в РФ не будет объявлена всеобщая мобилизация, Кремль будет делать ставку на солдат срочной службы.

"С 1 апреля в РФ начался призыв. С большой долей вероятности эти срочники, пройдя 2-3-месячный курс подготовки, ближе к июлю, будут поставлены в строй и заполнят те ваканты, которые образовались в российских войсках в результате гибели или ранений русских солдат", – предположил Селезнев.

Как писал OBOZREVATEL, на железнодорожном вокзале в Симферополе из-за огромного количества трупов российских солдат стоял невыносимый запах. Крымчане перестали верить кремлевской пропаганде и пытаются как можно быстрее покинуть полуостров, сообщила заместитель постпреда президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.