Путин больше не управляет Россией, его интересует нечто другое – The Daily Mail

Президента России Владимира Путина больше всего сейчас интересует вторжение его войск в Украину. Он взял под полный контроль управление военными действиями, и требует достижения "невыполнимых задач" к 9 мая. А управление страной, согласно информации высокопоставленного чиновника ЕС, он в значительной степени делегировал премьер-министру Михаилу Мишустину.

В частности, лидер России якобы потребовал взять родной город президента Украины Владимира Зеленского – Кривой Рог, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. Однако захват города с населением в 600 тыс. человек в такие кратчайшие сроки не представляется возможным, учитывая то, как разворачиваются боевые действия на Донбассе и юге Украины. Издание The Daily Mail задалось вопросом – может ли человек в трезвом уме ставить такие задачи.

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Некоторую информацию о состоянии здоровья многолетнего лидера РФ предоставил бывший агент КГБ Борис Карпичков. По его словам, Путин – параноик, он "сошел с ума" и может страдать слабоумием. При этом члены его ближайшего окружения, в том числе и родственники, могут не знать о реальном состоянии его здоровья, чтобы сохранялся имидж сильного лидера.

"Он считает буквально всех, включая тех, кто работает в российских спецслужбах, и даже в своем ближайшем окружении, предателями. Он настолько подозрителен и настолько одержим своими параноидальными идеями, что его теперь можно сравнить со Сталиным", – сказал Карпичков.

Как известно, в последние годы жизни правитель СССР Иосиф Сталин был крайне недоверчив и параноидален. Например, он приказал арестовать одного из лечащих его врачей за совет уйти из политики и заняться собственным здоровьем.

Бывший агент КГБ Карпичков считает, что причиной странного поведения Путина может быть как болезнь Паркинсона, так и рак, и другое заболевание. Однако каких-то доказательств он не предоставил.

"Я сам не медик... но есть серьезные опасения, что Путин страдает многочисленными физическими заболеваниями – возможно, из-за спортивных травм в молодости. Это наряду с некоторыми проблемами, которые затрагивают пожилых людей, такими как слабоумие на ранних стадиях", – отметил он.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков настаивает на том, что здоровье президента отличное.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL со ссылкой на издание The Sun, Путин якобы одновременно борется с раком брюшной полости и болезнью Паркинсона, и в ближайшее время ему будет проведена операция. Подменить приболевшего президента РФ должен Николай Патрушев, которого считают ключевым архитектором стратегии войны в Украине. Именно он убедил Путина в том, что Киев "кишит неонацистами".