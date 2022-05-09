Когда началась война, или, правильнее говоря, война с Россией перешла в очередную горячую фазу, удивительным образом все мое окружение сменилось.

Радикально сменились обстоятельства, образ жизни, окружающие люди, лица

Лица.

Совершенно поменялись лица людей.

Я не знаю как выглядит лицо войны для оккупантов, но если бы я писал лицо войны освободительной. Войны за независимость. Войны за свою семью, родину, традиции, обычаи, то лицо этой войны было бы женское. Хрупкое, открытое, девичье лицо.

Именно такое лицо я увидел на опубликованном защитниками несломленной врагом АзовСтали видео.

Видео дня

Проникновенное видео на котором простая, хрупкая, милая украинская девочка, но с автоматом в руках, пела песню. Песню, которая могла бы в любой момент стать ее последней.

Как поведал всезнающий интернет девочку зовут Пташка, в гражданской жизни Катерина.

Кате 21 год и родилась она в небольшом селе Сосновка, что на Тернопольщине.

Катя училась в Тернопольском профессиональном колледже имени Саломеи Крушельницкой на певческом отделении. Катерина пишет музыку и стихи, играла в Тернопольском народном драматическом театре-студии. После окончания учебы Пташка переехала в Киев где увлеклась военным делом. Встать на защиту Украины девушка решила весной 2021 года, когда, после того как закончила медицинские курсы, отправилась на передовую.

“Она должна была краситься, носить сумку через плечо и ходить на свидание, а вместо этого выбрала автомат и камуфляж! Катя очень сильна духом! Это воин без капли страха в крови"! – рассказал о девушке ее преподаватель Богдан Романович.

Чуть позже на странице появилось фото защитницы Украины, и мне показалось, что я узнал это лицо.

Я где-то уже видел эти глаза, чистое лицо, этот взгляд, и я ее вспомнил!

Ее звали Эрика.

Эрика Корнелия Селеш…

Это фото сделано за 5 дней до её гибели:

Ей было всего 15 лет, когда она встала на защиту своей родины от российских оккупантов…

Застенчивая, скромная и обаятельная девушка с каштановыми волосами стала воплощением героического образа венгерской революции.

Эрика была самой обыкновенной венгерской девочкой, училась в кулинарной школе и работала помощницей повара в ресторане будапештской гостиницы Béke.

Но в тот момент, когда ее родина была в опасности, во время Венгерской революции 1956 года, когда российские танки расстреливали ее родной город, она не спряталась дома, не уехала подальше, не сбежала, нет. Она вошла в одну из групп сопротивления российским оккупантам. Она была медсестрой, и не уходила с передовой вплоть до своей гибели, спасая жизни патриотов.

Российская (тогда советская) пропаганда точно так же как и сейчас клеймила ее излюбленными ярлыками, называя нацисткой.

Ибо тогда, как и сейчас, в Кремле просто не могли понять, как простые люди берут в руки оружие и без принуждения встаю на защиту своей родины.

Эрика погибла 7 ноябре 1956 года под пулемётным огнём российских карателей, во время уличных боев в Будапеште.…

Она была убита безоружной, она была одета в униформу Красного Креста, но никого из “воинов-интернационалистов", а по факту потомственных нацистов, это тогда не остановило…

Мне бы очень не хотелось, чтобы история Эрики повторилась в Украине.

Очень бы не хотелось, чтобы пантеон наших героев пополнялся числом исключительно павших.

Очень хотелось бы, что бы хрупкая Пташка, но Пташка из стали стала живым примером несокрушимости и решимости украинского народа!