Пташка из стали: 21-летняя защитница Мариуполя поразила исполнением песни Кузьмы. Видео

Юная защитница Мариуполя, 21-летняя Екатерина, которую называют Пташкой, снова поразила мир своим пением. Она исполнила песню Андрея Кузьменко "Спи собі сама" на территории обстреливаемого россиянами завода "Азовсталь".

Ей подпевал один из побратимов. Видео, на котором Пташка поет посреди металлургического комбината, ставшего последним форпостом украинских воинов в Мариуполе, стало вирусным в сети (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Люди распространяли это видео, восхищаясь пением Екатерины и героизмом защитников города.

На кадрах видно, что помещение, в котором находятся наши воины, постоянно находится под обстрелами войск РФ. Потолок и стены там во многих местах посечены обломками снарядов оккупантов.

Видео дня

Напомним: Екатерина по прозвищу "Пташка", которая в свой 21 год вместе с другими бойцами ВСУ защищает Мариуполь, спела патриотические песни в подземельях последнего рубежа обороны – завода "Азовсталь". Опубликованное в соцсетях видео стало популярным, а поющая чистым звонким голосом девушка стала символом бесстрашия и верности своим идеалам, своему государству.

Как сообщал OBOZREVATEL, Екатерина, которую называют мариупольской Пташкой, с улыбкой на лице опровергла слухи о гибели – своей и боевых побратимов. Она отметила, что это звезды на небе сгорают, а украинские бойцы с рубежа обороны города-героя будут жить и бить врага.