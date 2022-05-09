Прямо сейчас в Украине происходят четыре новых Бучи, - Арестович

Российские оккупанты продолжают совершать страшные зверства против украинского народа на захваченных территориях. Известно о новых убийствах мирных жителей, изнасилованиях женщин, детей и пожилых людей на Херсонщине и Запорожье.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире израильского телеканала Channel 9. По его словам, по масштабам новые преступления оккупантов можно назвать четырьмя новыми Бучами.

"Российская армия творит сейчас четыре новых Бучи. Две – на запорожском направлении, две – на херсонском", - рассказал Арестович.

По его словам, украинскому народу сейчас приходится буквально бороться за свое выживание.

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"Массовые изнасилования, убийства детей, стариков, расстрелы мирных жителей и т.д. О каком "братстве" мы можем пока говорить? Это дело... даже если и будет восстановление отношений - все-таки мы соседи - это очень отдаленная история". А сейчас наша задача – выжить", - подытожил Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты во время оккупации Киевской области, по официальным данным, более 400 раз изнасиловали мирных жителей. Такие же преступления вражеская армия совершает в других временно захваченных регионах, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.