Противник будет уничтожен: ВСУ показали удары по технике врага. Видео

Защитники Украины снова нанесли урон российским оккупантам. Они уничтожали вражескую технику вместе с личным составом.

Ликвидированы 4 единицы техники и неустановленное количество рашистов. Видео феерической работы украинских артиллеристов из 30 ОМБр показали на странице бригады в Facebook (чтобы его посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Уничтожаем российских оккупантов вместе с их бронетехникой. Противник будет уничтожен, а украинская земля будет полностью очищена от вражеских захватчиков", - отметили украинские защитники.

Видео дня

На видео зафиксировано уничтожение российского грузовика, МТ-12 с оккупантами на борту и двух вражеских танков. Одному из них силой взрыва оторвало башню.

Также воины показали ряд ударов по вражеским окопам и блиндажам. О количестве уничтоженных рашистов не сообщается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ за сутки ликвидировали 200 оккупантов и уничтожили 15 танков. Таким образом, к утру 5 мая количество уничтоженных рашистов достигло 24,7 тыс. человек.