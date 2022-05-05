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Противник будет уничтожен: ВСУ показали удары по технике врага. Видео

Лилия Рагуцкая
Война в Украине 2022
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Противник будет уничтожен: ВСУ показали удары по технике врага. Видео

Защитники Украины снова нанесли урон российским оккупантам. Они уничтожали вражескую технику вместе с личным составом.

Ликвидированы 4 единицы техники и неустановленное количество рашистов. Видео феерической работы украинских артиллеристов из 30 ОМБр показали на странице бригады в Facebook (чтобы его посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Уничтожаем российских оккупантов вместе с их бронетехникой. Противник будет уничтожен, а украинская земля будет полностью очищена от вражеских захватчиков", - отметили украинские защитники.

Видео дня

На видео зафиксировано уничтожение российского грузовика, МТ-12 с оккупантами на борту и двух вражеских танков. Одному из них силой взрыва оторвало башню.

Одна из уничтоженных единиц вражеской техники

Также воины показали ряд ударов по вражеским окопам и блиндажам. О количестве уничтоженных рашистов не сообщается.

Украинские воины кошмарили рашистов прямо в окопах
Врагу не удалось скрыться
Количество уничтоженных рашистов не сообщается
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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ за сутки ликвидировали 200 оккупантов и уничтожили 15 танков. Таким образом, к утру 5 мая количество уничтоженных рашистов достигло 24,7 тыс. человек.