Прошел обмен пленными с РФ: освобожден 41 украинец, среди них - предстоятель храма ПЦУ

Украина провела очередной обмен пленными с Российской Федерацией. Домой возвращается 41 украинский пленник.

28 из освобожденных пленных – украинские воины. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Состоялся очередной обмен пленными. Вернули 41 человека, включая 11 женщин. Домой возвращаются 28 военных и 13 гражданских. Особенно радостно, что сегодня среди освобожденных есть настоятель храма Православной Церкви Украины", - сообщила Верещук.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что предыдущий обмен Украина и Россия провели 30 апреля. Тогда удалось освободить 14 пленников. Среди них – одна защитница Украины, которая находится на 5 месяце беременности.

Еще один обмен состоялся за два дня до того, 28 апреля. Тогда были освобождены 45 украинцев. Среди них – 13 офицеров и 20 солдат (из которых 5 - раненые), а также 12 гражданских.