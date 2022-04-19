Пропавших сотрудников экопарка под Харьковом нашли мертвыми: их расстреляли оккупанты. Детали трагедии

Под Харьковом нашли мертвыми сотрудников экопарка, которые ранее пропали без вести. Их расстреляли российские оккупанты, а тела спрятали в подсобке.

Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил директор экопарка Виталий Ильченко. Его обращение опубликовано на Facebook-странице учреждения. По словам Ильченко, убитыми войсками РФ нашли двух человек.

"Вчера мы получили подтверждение от наших военных о том, что нашли наших двух ребят, которые некоторое время назад пропали без вести. Мы до последнего думали, что они уехали, что угодно думали, только не допускали мысль, что они погибли. Но вчера их опознали. Ребята были расстреляны из оружия, тела были спрятаны в помещении туалета, забаррикадированы", – рассказал он.

Видео дня

Ильченко добавил, что сотрудников экопарка искали с 7 марта. "Мы их долго искали, подключали правоохранителей, до последнего надеялись, что не случилось непоправимого и они смогли выжить", – сказал директор учреждения.

Ранее стало известно о троих погибших сотрудниках экопарка. Теперь их количество выросло до пяти. Российские оккупанты с начала войны обстреливали поселок Лесной, где расположен экопарк. Погибло более 50 животных.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 апреля народный депутат Александр Фельдман заявил, что войска РФ практически полностью уничтожили экопарк. В связи с этим рассматривался вопрос о том, чтобы усыпить большинство животных, но выход все же удалось найти.