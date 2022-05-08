Пропавшая во время обстрела авто на Харьковщине 13-летняя София могла погибнуть: детали трагедии

Пропавшая после обстрела российскими оккупантами гражданского автомобиля в Харьковской области 13-летняя София Раецкая, вероятно, погибла. В расстрелянном автомобиле семьи нашли человеческие останки с кулоном, принадлежащим девочке.

Ребенка искали с 4 мая, у его родных оставалась надежда, что София может находиться в одной из больниц Харькова. Трагическую новость сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

Он рассказал, что 4 мая рашисты расстреляли под Старым Салтовом колонну из 15 автомобилей, в которых люди пытались с оккупированных территорий прорваться в Харьков. Когда с колонной пропала связь, волонтеры об этом сообщили в полицию.

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Найти место, где именно была расстреляна колонна, полицейским удалось только 6 мая. Однако сразу добраться до нее не удавалось из-за шедших на этом направлении боев.

Когда же полицейские прибыли на место расстрела, то нашли там российский танк и расстрелянные гражданские автомобили с телами.

"Следователи обнаружили разбитый вражеский танк, в 150 м от него, в направлении колонны, два обгоревших трупа с остатками военной формы РФ, еще в 300 м от них – 6 автомобилей с отверстиями от пуль и обломками. В автомобилях найдено 4 трупа, предположительно – участники эвакуационной колонны. Сейчас идентифицировать все трупы невозможно из-за их состояния", – отметил Болвинов.

В этой колонне ехала семья Раецких из оккупированного Волчанска: мама Екатерина с двумя дочерями – 13-летней Софией и 6-месячной Варварой. При обстреле Екатерина Раецкая получила очень тяжелые ранения. Ее вместе с младенцем вывезли в Волчанскую больницу. А вот судьба Софии оставалась неизвестной. Волонтеры, разыскивавшие ребенка с 4 мая, имели информацию, что девочка может находиться в одной из больниц Харькова.

Как опознавательный знак в соцсетях, где распространялась информация об исчезновении девочки, назывался кулон с ее именем, который был на Софии в тот трагический день.

Именно этот кулон был найден на одном из тел, обнаруженных на месте расстрела.

"Отдельно хочу сказать о девушке, которую искали через социальные сети, –Раецкой Софии. К сожалению, в автомобиле, в котором она находилась, найдены останки труппа и кулон, на который ссылаются родные", – констатировал Болвинов.

Он также добавил, что по факту очередного преступления российских оккупантов было зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

"Уверен, что военные преступники будут наказаны", – отметил начальник следственного управления.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области нашли тела двух украинцев: оккупанты расстреляли их и переехали танком.